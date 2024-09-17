Τιμωρία της UEFA στη Λιόν - Αφορά το ματς με τον Ολυμπιακό

Η Λιόν επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 2,5 χρόνια, με την πρεμιέρα της στη league phase του Europa League να τη βρίσκει να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 26 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, οι «λιονέ» δεν θα μπορέσουν να γεμίσουν το Groupama Stadium, καθώς τους έχει επιβληθεί τιμωρία λόγω των επεισοδίων που είχαν λάβει χώρα στο τελευταίο τους ευρωπαϊκό ματς, με τη Γουέστ Χαμ την άνοιξη του 2022.

Έτσι, αναμένεται να παραμείνουν κλειστά τμήματα της κερκίδας στο βόρειο και το νότιο σκέλος του γηπέδου.

