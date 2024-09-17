Παναθηναϊκός AKTOR: Oμάδα, προπονητής, οπαδοί είμαστε μία γροθιά

Ανακοίνωση με αφορμή τα όσα συνέβησαν με το πανό στην Κύπρο και την αντίδραση του Εργκίν Αταμάν εξέδωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Η «πράσινη» ΚΑΕ στάθηκε στο γεγονός πως έχει αποδείξει «επί χρόνια πως αποτελεί μία γνήσια πατριωτική ομάδα και πρέσβειρα του ελληνικού αθλητισμού». Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρει πως ο «αθλητισμός ενώνει και δεν διχάζει» και πως η «ομάδα είναι πάνω από κάθε προσωπική θέση και άποψη».

Τέλος, τονίζεται πως κανείς δεν μπορεί να διαταράξει την ενότητα μεταξύ της ομάδας, του προπονητή και των οπαδών της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει επί χρόνια αποδείξει ότι αποτελεί μια γνήσια πατριωτική ομάδα, μια αδιαμφισβήτητη πρέσβειρα του ελληνικού αθλητισμού παγκοσμίως, η οποία πορεύεται με γνώμονα το εθνικό συμφέρον στηρίζοντας αδιάλειπτα τους Έλληνες αθλητές, αποτελώντας τον βασικό κορμό της Εθνικής ομάδας και μεταλαμπαδεύοντας σε κάθε τόπο του πλανήτη τις ελληνικές αξίες και αρχές.

Δεν ελληνοποιεί, όπως χωρίς μέτρο πράττουν άλλοι αποπροσανατολίζοντας εκ των υστέρων με ιδιοτελή κίνητρα, δεν προσβάλλει τη χώρα της με ενέργειες που στοχεύουν σε εφήμερο κέρδος, δεν καπηλεύεται την εθνική μας ταυτότητα χρησιμοποιώντας την κατά το δοκούν.

Με περηφάνια και ιδιαίτερο ηθικό χρέος εδώ και δεκαετίες, η οικογένειά μας φιλοξενεί παίκτες και προπονητές από κάθε χώρα, από κάθε υπηκοότητα και φυλή. Καθένας μας έχει το αυτονόητο και αναφαίρετο δικαίωμα να πιστεύει σε ό,τι θέλει, να πρεσβεύει οποιαδήποτε πολιτικοκοινωνική αντίληψη και θέση, να πορεύεται με τον δικό του αξιακό κώδικα και τις προσωπικές του αντιλήψεις, αλλά με κάθε τρόπο και αφορμή θα τονίζουμε ότι η ομάδα είναι πέρα και πάνω από καθετί ατομικό, κάθε προσωπική θέση και άποψη, η ομάδα είναι πέρα και πάνω από όλους μας.

Παράγοντες, παίκτες, προπονητές, φίλαθλοι οφείλουμε να υπηρετούμε το αθλητικό ιδεώδες και μόνο.

Ο αθλητισμός ενώνει, δε διχάζει και όλοι έχουμε ηθική υποχρέωση στην ιστορία και το μέλλον μας να παραμένουμε πιστοί στο αθλητικό πνεύμα και τα ιδανικά του.

Ως ο ιστορικότερος καλαθοσφαιρικός σύλλογος στην Ελλάδα και την Ευρώπη πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός είναι και πρέπει να παραμείνει μια κοινωνία που προωθεί τη συνύπαρξη, την επικοινωνία, την αδερφοσύνη. Δεν ανεχόμαστε το παραμικρό περιθώριο παρέκκλισης από αυτό.

Η ΟΜΑΔΑ, ο προπονητής μας, οι οπαδοί μας και όλοι εμείς είμαστε ενωμένοι σαν γροθιά και δεν μπορεί να μας κουνήσει τίποτα. Ουδείς μπορεί να διαταράξει τη σχέση αυτή!



