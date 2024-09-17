Διαδικτυακή… προειδοποίηση για τη «βόμβα» Μαρσιάλ στην ΑΕΚ μοιάζει να έκανε ο Αντώνης Ηλιόπουλος.

Την ώρα που τα διεθνή ΜΜΕ παρουσιάζουν σχεδόν τελειωμένη τη μετακίνηση του Γάλλου στην «Ένωση», ο ξάδερφος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και υπεύθυνος των ακαδημιών έκανε μια ανάρτηση που εύλογα συνδέεται με τη υπόθεση.

Πόσταρε λοιπόν στο facebook ένα στιγμιότυπο του Τζέιμς Μποντ και το συνόδευσε με τη λεζάντα «coming soon» (έρχεται σύντομα).

Θυμίζεται ότι αντίστοιχου τύπου ανάρτηση είχε κάνει ο Αντώνης Ηλιόπουλος και πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής Λαμέλα, προαναγγέλλοντας τότε την άφιξη του Αργεντινού σταρ.

