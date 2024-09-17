Σημαντική συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα με την εταιρεία Sunel πέτυχε η ΑΕΚ Betsson.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε εκτάκτως γι’ αυτόν τον σκοπό, ο Μάκης Αγγελόπουλος ανακοίνωσε το deal με τον κολοσσό του κλάδου των φωτοβολταϊκών.

Αυτό θ’ αφορά την ονοματοδοσία του κλειστού των Άνω Λιοσίων, θα έχει διάρκεια 5+5 χρόνια και θα περιλαμβάνει συνεργασία για την ανάπτυξη τόσο του γηπέδου, όσο της ευρύτερης περιοχής.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Μάκης Αγγελόπουλος:

«Να σας ενημερώσουμε για τη συμφωνία με τον όμιλο Sunel για το δικαιώματα ονοματοδοσίας για τα επόμενα πέντε χρόνια και με οψιόν για άλλα πέντε. Προσθέσαμε άλλον έναν κρίκο στο γηπεδικό.

Μένουν ακόμα 2-3 σημαντικά κομμάτια, με έργα που θα κάνουμε στο γήπεδο, όπως και η μεγάλη επένδυση εκτός γηπέδου.

Τη διαδικασία την έχουμε τρέξει τους τελευταίους 13 μήνες. Καταλήξαμε σε 5 ενδιαφερόμενους, οι 3 πέρασαν στην τελική φάση και με μεγάλη μας χαρά συμφωνήσαμε με τη Sunel.

Μοιραζόμαστε κοινό όραμα με την επιχείρηση και αποφασίσαμε να πορευτούμε μαζί και να κάνουμε πράγματα από κοινού. Πριν 4 χρόνια παραλάβαμε ένα χρέπι.

Βρεθήκαμε στο δίλημμα αν θα προχωρήσουμε σε επενδύσεις. Πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε παρά τον κορωνοϊό, πραγματικά φτύσαμε αίμα. Είμαστε υπερήφανοι και θα πρέπει να είναι και ο κόσμος. Το γήπεδο σώθηκε, αδειοδοτήθηκε πρώτη φορά από την ΑΕΚ και αναπτύσσεται.

Είμαστε πραγματικά περήφανοι, χωρίς βοήθεια από κανέναν, όλα με πόρους της ομάδας μας. Είμαστε χαρούμενοι που βρήκαμε τους καλούς συνεργάτες και θα συνεχίσουμε μαζί».

Από την πλευρά του, ο CEO της εταιρείας Sunel, Κωνσταντίνος Ζυγούρας, δήλωσε:

«Τιμή και χαρά μας να πάρει το όνομά μας το γήπεδο της ΑΕΚ και με εφαλτήριο αυτό να δει τίτλους και να διατηρηθεί στην κορυφή του μπάσκετ. Το σημαντικό είναι ότι δεν ήρθαμε να δώσουμε όνομα στο γήπεδο, αλλά ψυχή. Ένα πολυχώρος διασκέδασης και ψυχαγωγίας να γίνει το γήπεδο. Ένας χώρος οικογενειακός, με άνεση και ασφάλεια να έχουν ιδιαίτερες εμπειρίες. Να μαθαίνουν πράγματα και να δένονται μεταξύ τους.

Σίγουρα θα δείτε το γήπεδο αναβαθμισμένο. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και φυσικά θα αναβαθμιστεί ολόκληρη η περιοχή. Στόχος να γίνει η πρώτη πράσινη Ολυμπιακή εγκατάσταση που θα έχει μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Ένα πλάνο που θα πετύχουμε με πολλούς τρόπους, ανανεώσιμης ενέργειες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλού.

Με το ίδιο πάθος του σωματείου αυτού, υπογράφουμε την ιστορική αυτή συμφωνία, που θα φέρει όλους τους Έλληνες εδώ να θαυμάσουν την ιστορία. Όπως είπε ο Νίκος Παπανικολός στο "έπος 1968", κερδίσαμε γιατί παίξαμε καλά, γιατί το πιστέψαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να χάσουμε. Εγώ θα πω θα πετύχουμε γιατί το πιστεύουμε και έχουμε όραμα».

Σε ερώτηση για το πλάνο της συνεργασίας, ανέφερε: «Υπάρχει πενταετής συμφωνία, και δύο επεκτάσεις ανά 5ετία. Άρα έχουμε χρόνο να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας και να φέρουμε το γήπεδο στην καλύτερή του κατάσταση. Για τις δραστηριότητες στον χώρο, είμαστε μαζί με τον κ. Αγγελόπουλο για να γίνει το όραμα πραγματικότητα. Έχουμε ένα μακρύ, πλάνο μια στρατηγική».

Κλείνοντας, o κ. Ζυγούρας ανέφερε:

«Τα πέντε χρόνια της συμφωνίας τα θεωρούμε μόνο την αρχή για τη συμφωνία μας με την ΑΕΚ. Δουλεύουμε τις λεπτομέρειες των επιμέρους δράσεων και σύντομα θα έχετε νέα από τις δράσεις που σκοπεύουμε να κάνουμε. Η εταιρία μας έχει παρουσία σε πολλές χώρες του εξωτερικού και με την ενασχόλησή μας με την πράσινη ενέργεια, πιστεύουμε πολύ σε αυτό το μοντέλο. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω».

