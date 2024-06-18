O ΓΛΑΥΚΟΣ ΙΙΙ στο Πολεμικό Μουσείο Χαλκίδας- Η ιστορία του υποβρυχίου

Ένα όραμα της προηγούμενης διεύθυνσης, αλλά και της νυν του Πολεμικού Μουσείου Χαλκίδας γίνεται πραγματικότητα την Τετάρτη 19 Ιουνίου.

Μέσα από μία καλά οργανωμένη επιχείρηση φτάνει στο εμπορικό λιμάνι της Χαλκίδας αύριο το μεσημέρι ο πυργίσκος του Υποβρυχίου Γλαύκος ΙΙΙ.

Το πλάτος του είναι 22 μέτρα, το ύψος του 8μ. και το βάρος του είναι 80 τόνων. Τα έξοδα της μεταφοράς του κατά το μεγαλύτερο μέρος καλύπτονται από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Θα τοποθετηθεί και θα παραμείνει στον προαύλιο χώρο του Μουσείου.

Το Γλαύκος ΙΙΙ το οποίο ταξίδεψε το 1974 μαζί με το «Νηρεύς», μέχρι τα ανοιχτά της Κύπρου και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η απόβαση των Τούρκων στις ακτές της Κερύνειας, ανακλήθηκαν δύο φορές.

Λόγοι που δεν έχουν διευκρινισθεί μέχρι σήμερα, υποχρέωσαν τον κυβερνήτη του να διατάξει δυο φορές «κράτει» στις μηχανές του και να αντιστρέψει την πορεία του, επιτρέποντας έτσι στην Τουρκία να πραγματοποιήσει σχεδόν ανενόχλητη την απόβαση και την κατάληψη μέρους της Κύπρου.

Παρ όλα αυτά υπήρξε ένα ηρωικό πολεμικό πλοίο που πήρε εντολή να υπερασπισθεί την τιμή, τα δίκαια και την αξιοπρέπεια τους Έθνους και η θέση του δικαιωματικά, ήταν για πάντα μετά την απόσυρση του από την ενεργό δράση, δίπλα στο Θ/Κ «Αβέρωφ» και το Α/Τ «Βέλος».

Ήταν το πρώτο παγκοσμίως συμβατικό υποβρύχιο τύπου 209/1100, ήταν το πρώτο και ομώνυμο στη σειρά των τεσσάρων υποβρυχίων που διέθετε το Ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Παραγγέλθηκε από την Ελληνική κυβέρνηση στα ναυπηγεία HDW του Κίελου της δυτικής Γερμανίας το Νοέμβριο του 1967. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1971 παρελήφθη στο Κίελο. Στις 6 Δεκεμβρίου 1971 κατέπλευσε στο ναύσταθμο Σαλαμίνας. Από τον Μάρτιο του 1996 έως τον Αύγουστο του 1998 έλαβαν χώρα εργασίες εκσυγχρονισμού του στις εγκαταστάσεις του ναυστάθμου Σαλαμίνος για την επιχειρησιακή και τεχνολογική του αναβάθμιση στις απαιτήσεις του σύγχρονου πολέμου. Eίχε ύψος (άνευ ιστών) 11,38 μέτρα. Το Γλαύκος ΙΙΙ είναι το δεύτερο υποβρύχιο στην ιστορία του Ελληνικού πολεμικού ναυτικού με αυτό το όνομα. Το Γλαύκος ΙΙ ήταν το πρώτο υποβρύχιο με χαρακτηριστικό αριθμό Υ-6 το οποίο έδρασε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Να σημειωθεί ότι ο πυργίσκος του υποβρυχίου που καταφθάνει στη Χαλκίδα είναι το μόνο διασωθέν μέρος του. Το υπόλοιπο υποβρύχιο είχε την τύχη να περάσει από την πρέσα κάποιου διαλυτηρίου.

