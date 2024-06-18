Υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Βικτόρια Αζαρένκα, ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 6-2) και αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο του Berlin Open η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια έμεινε ξανά μακριά από τον καλό της αγωνιστικό εαυτό και γνώρισε δεύτερο συνεχόμενο πρόωρο αποκλεισμό, μετά από αυτόν στο Roland Garros, ενώ παράλληλα ξεκίνησε… με το αριστερό τις υποχρεώσεις της στο γρασίδι.

Hanging tough 💪@vika7 passes Sakkari's test and is into the next round after a straight set win! #ecotransLadiesOpen pic.twitter.com/HmlH3OPqJT — wta (@WTA) June 18, 2024

Η Σάκκαρη πήρε το πρώτο game και προστάτευσε το σερβίς της μέχρι το 3-3, όταν δέχθηκε το break από την αντίπαλό της και τελικά έχασε το πρώτο σετ με 6-4.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 1-0, η Αζαρένκα μπήκε… φουριόζα στο δεύτερο σετ, το οποίο μετέτρεψε σε «μονόλογο», ξεκινώντας με δύο break και παίρνοντας προβάδισμα με 4-0 στα game. Το μόνο που κατάφερε η Σάκκαρη ήταν να μειώσει σε 4-1 και 5-2, αλλά δεν βρήκε ποτέ ρυθμό και τελικά γνώρισε την ήττα.

Τα σετ: 4-6, 2-6

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.