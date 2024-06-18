Η φινλανδική βουλή θα μπορέσει να αποδεχθεί την πρόταση να μη δίνεται προσωρινά άσυλο στους αιτούντες που φθάνουν κατά μήκος των συνόρων από τη Ρωσία εάν γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, ανακοίνωσε σήμερα αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η ανακοίνωση του προέδρου της συνταγματικής επιτροπής του κοινοβουλίου αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την έγκριση της αμφιλεγόμενης πρότασης σε ψηφοφορία της ολομέλειας εν ευθέτω χρόνω.

Η Φινλανδία είχε κατηγορήσει πέρυσι τη Ρωσία ότι εργαλειοποιεί τη μετανάστευση με το να ενθαρρύνει εκατοντάδες αιτούντες άσυλο από χώρες όπως η Συρία και η Σομαλία να διασχίσουν τα σύνορα, ένας ισχυρισμός τον οποίο το Κρεμλίνο αρνείται.

Το Ελσίνκι πιστεύει ότι η Μόσχα προωθεί τις μεταναστευτικές ροές ως απάντηση για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, η οποία υποστηρίζει την Ουκρανία ενάντια στη ρωσική εισβολή.

Αφού πρώτα έκλεισε όλα τα χερσαία συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία στα τέλη του περασμένου χρόνου, εμποδίζοντας τα τακτικά ταξίδια, η φινλανδική κυβέρνηση παρουσίασε τον Μάιο νομοθεσία που επιτρέπει στους συνοριοφρουρούς να σταματούν τους μετανάστες που εξακολουθούν να φθάνουν για να ζητήσουν άσυλο.

Αν και το σχέδιο αντιβαίνει σαφώς στις αρχές που περιλαμβάνονται στις διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξακολουθεί να δικαιολογείται ως προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης υπό τις παρούσες συνθήκες, δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Χέικι Βέστμαν σε συνέντευξη Τύπου.

Για να περάσει η νομοθεσία πρέπει να συνοδεύεται από μια διαδικασία που θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους αρνούνται να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, δήλωσε ο Βέστμαν, ο οποίος ανήκει στο κυβερνών κόμμα του Εθνικού Συνασπισμού.

Από τις 12 Μαρτίου, δεν έχουν φθάσει μετανάστες κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία, δείχνουν τα επίσημα στοιχεία.

Πριν την ψηφοφορία, η επιτροπή άκουσε 18 εμπειρογνώμονες, οι οποίοι τάχθηκαν κατά της έγκρισης του νόμου.

Αλλά στο τέλος, 15 από τους 17 κοινοβουλευτικούς εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τη συνταγματική επιτροπή, και μόνο οι εκπρόσωποι της Αριστερής Συμμαχίας και του Κόμματος των Πρασίνων διαφώνησαν.

«Για πρώτη φορά το φινλανδικό κράτος αγνοεί ρητά το σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε η βουλευτής της Αριστερής Συμμαχίας Άννα Κοντούλα προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

