Στη βυθισμένη σε ύφεση Αργεντινή, με τον πληθωρισμό στο 72% από την αρχή της χρονιάς και στο 276% σε ετήσια βάση - υπάρχει ένας τομέας που ανθεί: αυτός των αγοραπωλησιών κοσμημάτων - συχνά οικογενεικαών κειμηλίων - στα ενεχυροδανειστήρια.

Η ρευστοποίηση των οικογενειακών κοσμημάτων - του ρολογιού του παππού, ή του δαχτυλιδιού της προγιαγιάς - γίνεται πλέον απαραίτητη για ολοένα περισσότερους πολίτες, προκειμένου να μπορέσουν να βγάλουν τον μήνα ή να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Την τάση τροφοδοτούν εκπομπές στην τηλεόραση και βίντεο στο YouTube, με ονόματα όπως «El valor de tus sueños» («Η τιμή των ονείρων σας»), μείγματα ριάλιτι σόου και διαφήμισης.

Στο «El Tasador», από τα γνωστότερα καταστήματα, δεκάδες πελάτες κάνουν υπομονή στο σαλόνι, ρυθμού αορίστως art déco. Το τρέχον διάστημα το Ελ Τασαδόρ κάνει περίπου 300 συναλλαγές την ημέρα, τις τριπλάσιες από ό,τι πριν από έναν χρόνο.

Αν η εκτίμηση είναι οριστική και τα μέρη την κρίνουν συμφέρουσα, θα φύγουν με την αξία του κοσμήματος ή όποιου άλλου πολύτιμου είδους επιθυμούν να εκποιήσουν σε ρευστό.

«Κόσμος που έχει κομμάτια που πιθανόν δεν σχεδίαζε να πουλήσει αποφάσισε να το κάνει, διότι δεν τα βγάζει πέρα πλέον. Αυξήσαμε το προσωπικό και παρατείναμε το ωράριο λειτουργίας, διότι ο κόσμος στριμώχνεται και δεν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε», δήλωσε η Νατάλια, μια από τους τέσσερις εκτιμητές του καταστήματος.

«Το κλασικό είναι το δαχτυλίδι, αλλά φέρνουν επίσης κοσμήματα βικτοριανά, της Belle époque, που είχαν οι παππούδες τους ή οι προπάπποι τους, μοναδικά κομμάτια», αποκαλύπτει η Νατάλια.

Η κορύφωση των εκποιήσεων «γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, όταν έρχονται οι λογαριασμοί», παρατήρησε ο Κάρλος, κοσμηματοπώλης, επίσης υπό τον όρο να μη δημοσιοποιηθεί το επώνυμό του.

Σε συνθήκες φτώχειας το 42% του πληθυσμού

Παρά το ότι η φτώχεια πλήττει κατά τους επίσημους αριθμούς το 42% του πληθυσμού, δεν είναι σπάνιο στην Αργεντινή ακόμα και νοικοκυριά με μεσαία προς χαμηλά εισοδήματα να έχουν χρυσά κοσμήματα.

«Τα χρόνια του 1970, πολύς κόσμος είχε πρόσβαση σε χρυσό, είτε επρόκειτο για δαχτυλίδια, ή για τους άνδρες μανικετόκουμπα ή καρφίτσες, ή για τα κορίτσια χρυσό ρολόι όταν έκλειναν τα δεκαπέντε τους χρόνια», θυμάται η εκτιμήτρια.

Εδώ και καιρό ο κόσμος δεν φοράει πλέον κοσμήματα στον δρόμο για λόγους ασφαλείας. Απεναντίας, τα πουλάει.

«Ο χρυσός πωλείται πάντα», ανέφερε η Νατάλια.

«Αυτό που αλλάζει είναι το "γιατί". Πριν ήταν για να χρηματοδοτήσει κανείς κάποιο σχέδιο, για να κάνει ανακαίνιση, για να αγοράσει αυτοκίνητο, για να κάνει μια γιορτή... Σήμερα, γίνεται επειδή "δεν βγάζω τον μήνα", ή "οι λογαριασμοί αυξήθηκαν", ή "έχω μείνει χωρίς δουλειά"», πρόσθεσε.

«Όταν σε πνίγουν τα χρέη, αφήνεις το συναίσθημα στην άκρη»

Η 63χρονη Μαριάνα, μέσα σε ενεχυροδανειστήριο στην εμπορική συνοικία Όνσε, πούλησε ένα ρολόι, δώρο του παππού της στον πατέρα της για την ολοκλήρωση των σπουδών του. Η σύνταξη που παίρνει, έπειτα από μια ζωή σε θέση υπαλλήλου στο δικαστικό σύστημα, δεν της φθάνει πια για να βγάζει τα έξοδά της.

Με τα χρήματα που πήρε θα μπορέσει να πληρώσει «τρέχουσες δαπάνες και δόσεις της ασφάλισης υγείας που εκκρεμούν».

«Όταν σε πνίγουν τα χρέη, αφήνεις το συναίσθημα στην άκρη» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο

«Η κατάσταση είναι δύσκολη, η ζωή στην Αργεντινή είναι πάρα πολύ ακριβή», αναστενάζει ο Ντανιέλ, άνεργος λογιστής, 56 ετών, που πήγε σε ενεχυροδανειστήρια για του εκτιμήσουν ασημένιο μπρελόκ, αλλά φεύγει απογοητευμένος: του προτείνουν το αντίτιμο ενός εισιτηρίου του μετρό (60 λεπτά του ευρώ)...

Φωτογραφίες από το Facebook του El Tasador

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.