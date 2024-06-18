«Δεν «επινόησα» το αφήγημα ότι δήθεν έπεσε η σύζυγός μου από την σκάλα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Απόστολος Λύτρας, προσθέτοντας μάλιστα ότι η ίδια επέλεξε αυτή την εκδοχή, παρά τη διαφωνία του, για την προστασία των παιδιών τους.

Στην ανακοίνωσή του τονίζει πως «σε κάθε περίπτωση, σέβομαι και υποκλίνομαι στην απόφασή της να καταθέσει τι ακριβώς συνέβη».

«Oυδέποτε άσκησα την οποιαδήποτε μορφής βία, λεκτική ή σωματική, στην σύζυγό μου. Αυτό, δεν αναιρεί την απαξία της πράξης μου, πλην όμως σας παρακαλώ να μην αναπαράγονται ψευδείς "ειδήσεις" για δήθεν "άλλες" πράξεις που δήθεν "τέλεσα"», αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ήδη ξεκίνησε συμβουλευτικό - θεραπευτικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του Απόστολου Λύτρα:

«Από την πρώτη στιγμή, που βρέθηκα ενώπιον της Δικαιοσύνης, ζήτησα συγγνώμη για την καταδικαστέα πράξη μου και υποσχέθηκα, στην σύζυγό μου και στα παιδιά μου, να αποτανθώ σε ειδικό συμβουλευτικό κέντρο, ώστε να καταλάβω τί είναι αυτό που με εξώθησε σε αυτή την φρικτή συμπεριφορά.

Αντιλαμβάνομαι την οργή όλου του κόσμου που επί μήνες με παρακολουθούσαν να μιλώ ως υπέρμαχος της καταδίκης κάθε μορφής βίας και, τώρα, με βλέπουν ως θύτη αυτής της ίδιας βίας που καταδίκαζα... Δυστυχώς, ο δημόσιος λόγος σε εκτοξεύει ψηλά με θόρυβο, αλλά σε γκρεμίζει σε μια στιγμή με κρότο...

Όπως υποσχέθηκα, ήδη ξεκίνησα συμβουλευτικό - θεραπευτικό πρόγραμμα και θα τηρήσω μέχρι κεραίας την υπόσχεσή μου να επανορθώσω (όσο αυτό γίνεται) αυτό που έκανα.

Θα ήθελα, μόνον, να τονίσω τα εξής: α) ουδέποτε άσκησα την οποιαδήποτε μορφής βία, λεκτική ή σωματική, στην σύζυγό μου. Αυτό, δεν αναιρεί την απαξία της πράξης μου, πλην όμως σας παρακαλώ να μην αναπαράγονται ψευδείς "ειδήσεις" για δήθεν "άλλες" πράξεις που δήθεν "τέλεσα". β) Εκτός από εμένα, που δικαίως δέχομαι όλη αυτή την κριτική, υπάρχουν και 3 ανήλικα παιδιά, που τις τελευταίες ημέρες ζουν μια κόλαση. Η ευθύνη δεν είναι οικογενειακή και η κάθε μορφής επίθεση στο διαδίκτυο, σε βάρος μου, δεν είναι δυνατόν να μετακυλίεται σε μικρά παιδιά, λόγω του επωνύμου τους.

Θα τεθώ ενώπιον του φυσικού μου Δικαστή, θα δικαστώ και θα αποδεχθώ την τιμωρία που δικαίως θα μου επιβληθεί. Παρακαλώ, όμως, να μην γίνει αυτή η δίκη μέσα από οθόνες, ανώνυμα σχόλια μίσους κλπ.

Θα ήθελα, τέλος, να επισημάνω ότι ποτέ δεν «επινόησα» το αφήγημα ότι δήθεν έπεσε η σύζυγός μου απο την σκάλα, την εκδοχή αυτή την επέλεξε η ίδια (παρά την διαφωνία μου), για την προστασία των παιδιών μας, διότι αρχικά θεώρησε ότι έτσι θα τα προστατεύσει από την αρνητική δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση, σέβομαι και υποκλίνομαι στην απόφασή της να καταθέσει τι ακριβώς συνέβη.»

