Λίβανος: Βίντεο της Χεζμπολάχ από αναγνωριστικό drone που δείχνουν την ισραηλινή πόλη Χάιφα

Η Χεζμπολάχ δημοσιοποίησε σήμερα ένα βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών και 31 δευτερολέπτων που είναι, όπως λέει, εικόνες που συνέλλεξε αναγνωριστικό αεροσκάφος από τοποθεσίες στο Ισραήλ, περιλαμβανομένου του λιμανιού και του αεροδρομίου της πόλης Χάιφα.

Η Χάιφα απέχει 27 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης, Σαγέντ Χάσαν Νασράλα, δήλωσε τον Νοέμβριο πως η Χεζμπολάχ στέλνει αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πάνω από τη Χάιφα.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση έχει στείλει αναγνωριστικά και επιθετικά drones στο Ισραήλ τους τελευταίους οκτώ μήνες, καθώς ανταλλάσσει πυρά με τον ισραηλινό στρατό παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ και η Γαλλία εργάζονται για μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων σχετικά με τις εχθροπραξίες κατά μήκος των νότιων συνόρων του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

