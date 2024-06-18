Η Χεζμπολάχ δημοσιοποίησε σήμερα ένα βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών και 31 δευτερολέπτων που είναι, όπως λέει, εικόνες που συνέλλεξε αναγνωριστικό αεροσκάφος από τοποθεσίες στο Ισραήλ, περιλαμβανομένου του λιμανιού και του αεροδρομίου της πόλης Χάιφα.

Η Χάιφα απέχει 27 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο.

⚡️BREAKING



Hezbollah is giving us a live broadcast of the most sensitive Israeli sites all over the country.



From water reservoirs, oil tanks, military installations and the port of Haifa pic.twitter.com/ewOLQKjusS — Iran Observer (@IranObserver0) June 18, 2024

Ο επικεφαλής της οργάνωσης, Σαγέντ Χάσαν Νασράλα, δήλωσε τον Νοέμβριο πως η Χεζμπολάχ στέλνει αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πάνω από τη Χάιφα.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση έχει στείλει αναγνωριστικά και επιθετικά drones στο Ισραήλ τους τελευταίους οκτώ μήνες, καθώς ανταλλάσσει πυρά με τον ισραηλινό στρατό παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα.

🟡 Hezbollah Intelligence:



This is what the hoopoe brought back!



- A Hezbollah drone filmed all the sensitive areas, chemical storage sites, oil storage sites, and the entire Haifa port. pic.twitter.com/vabbh9zJsw — Warfare Analysis (@warfareanalysis) June 18, 2024

Οι ΗΠΑ και η Γαλλία εργάζονται για μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων σχετικά με τις εχθροπραξίες κατά μήκος των νότιων συνόρων του Λιβάνου.

Holy shit. Hezbollah just released an almost 10-minute long video of shots their reconnaissance drones have been able to capture DEEP inside Occupied Palestine, including HAIFA itself.



Without being detected. Without any systems or alarms going off. pic.twitter.com/8AvjHXEcZp — روني الدنماركي (@Aldanmarki) June 18, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

