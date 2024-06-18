Κώστας Κόκλας: Ο κόσμος με έβριζε στον δρόμο

Ο Κώστας Κόκλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» και μίλησε για όλα.

«Το πρώτο μου σήριαλ ήταν το Παραμύθι Χωρίς Όνομα στην ΕΡΤ το 1988, μετά με πήρε ο Χάρης Ρώμας στο Ελλάς Παλλάς στον ΑΝΤ1. Γνωστός έγινα με το Τζιβαέρι, εκεί έκανα έναν πολύ αρνητικό χαρακτήρα, έναν ζιγκολό. Ο κόσμος με έβριζε στον δρόμο. Την επόμενη χρονιά ξεκίνησαν τα Εγκλήματα» διηγήθηκε ο αγαπημένος ηθοποιός και συνέχισε:

«Το 1991 έκανα το Άντε Γεια με τον Άλκη Κούρκουλο, η πρώτη μου ταινία. Ξύπνησα το πρωί να πάω να δω την πρεμιέρα και άργησα. Όπως τράβηξα την κουρτίνα για να μπω μέσα, βλέπω το κεφάλι μου πάνω στην οθόνη να λέει μία ατάκα κι ο κόσμος να γελάει από κάτω. Σάστισα, έκλεισα την κουρτίνα και πήγα στο μπαρ. Δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με την εικόνα μου για πολλά χρόνια».

