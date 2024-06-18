Στις αγορές βγαίνει αύριο, Τετάρτη το Ελληνικό Δημόσιο με την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αύριο, Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 θα διενεργηθεί Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 15 Ιουνίου 2034, σε άυλη μορφή. Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Η δημοπρασία πραγματοποιείται σε θετικό κλίμα καθώς στη δευτερογενή αγορά καταγράφεται επενδυτικό ενδιαφέρον με αποτέλεσμα οι τιμές των ομολόγων κινούνται ανοδικά, και οι αποδόσεις τους να υποχωρούν

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 200 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών.

Στο μεταξύ στη δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 195 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 102 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 3,59% από το 3,65% που ήταν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, έναντι 2,40% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,19%.

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαικό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0739 δολάρια από το επίπεδο των 1,0762 δολαρίων, που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

