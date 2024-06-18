«Κάντε την Ευρώπη μεγάλη ξανά» είναι το σύνθημα της ουγγρικής προεδρίας της ΕΕ, με τον Βίκτορ Όρμπαν να επιβεβαιώνει ότι αντλεί την πολιτική του έμπνευση από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουγγαρία θα ασκήσει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2024, που ξεκινά την 1η Ιουλίου, στη διάρκεια της οποίας Ούγγροι διπλωμάτες θα προεδρεύουν σε σημαντικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες και θα διαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα του μπλοκ.

Introducing the official logo and motto of the Hungarian Presidency #HU24EU of the Council of the European Union. 🇭🇺🇪🇺 Make Europe Great Again 🇪🇺 pic.twitter.com/1Hl9SpJFkE — Hungary in the EU (@HungaryintheEU) June 18, 2024

«Make America Great Again» ήταν το σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ στη διάρκεια της εκστρατείας του για τις προεδρικές εκλογές το 2016.

Είναι αναφορά σε μια ενεργή προεδρία», δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γιάνος Μπόκα. «Πραγματικά δείχνει έκδηλη την προσδοκία ότι μαζί θα πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί από ό,τι μεμονωμένα, αλλά και ότι θα πρέπει να μας επιτραπεί ταυτόχρονα να διατηρούμε τη διαφορετικότητά μας. Απεικονίζει επίσης την ιδέα ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να γίνει ένας ανεξάρτητος παγκόσμιος παράγοντας στον μετασχηματιζόμενο κόσμο μας».

Ερωτηθείς, μάλιστα από τους δημοσιογράφους για το σύνθημα που παραπέμπει στον Τραμπ, ο Μπόκα είπε ότι δεν θα έπρεπε καθώς «δεν ξέρω αν ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε ποτέ να κάνει την Ευρώπη σπουδαία ξανά».

Ο Ούγγρος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αποκάλυψε επίσης ότι το λογότυπό της θα είναι ο κύβος του Ρούμπικ, τον οποίο ο Μπόκα περιέγραψε ως «την ουσία της ουγγρικής ιδιοφυΐας».

Ο υπουργός εξήγησε ότι η Ουγγαρία θα χρησιμοποιήσει την προεδρία της για να εισαγάγει μια νέα ανταγωνιστική, «αγροτοκεντρική» γεωργική συμφωνία, ενώ πρόσθεσε ότι θα επιδιώξει «πιο αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων, θα διαχειριστεί τις βαθύτερες αιτίες της μετανάστευσης και θα βελτιώσει την πολιτική επιστροφής».

Ταυτόχρονα, συνέχισε, θα υπάρξει ενεργή προσπάθεια για την προώθηση της προόδου της διεύρυνσης της ΕΕ και επισήμανε ότι «θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά βήματα όσον αφορά τη Μολδαβία, τη Γεωργία και την Ουκρανία». Λόγω της επερχόμενης ουγγρικής προεδρίας, υπήρξαν φόβοι ότι η Βουδαπέστη θα προσπαθήσει να εκτροχιάσει ή να επιβραδύνει την υποψηφιότητα του Κιέβου, δεδομένου ότι ο Όρμπαν επεδίωξε ανοιχτά να υπονομεύσει τις σχέσεις με την Ουκρανία καθώς ήθελε στενότερους δεσμούς με τη Μόσχα.

Η χώρα που αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αναμένεται να είναι ουδέτερη και να παραμερίζει τα εθνικά της συμφέροντα. Ωστόσο, Ευρωπαίοι πολιτικοί φοβούνται ότι η Βουδαπέστη θα χρησιμοποιήσει τη θέση της προεδρίας προς όφελός της.

