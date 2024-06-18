Ευεξία, Μακροζωία, Γαστρονομία στο Navarino Challenge 2024

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2024 – Το event αθλητικού τουρισμού και ευεξίας Navarino Challenge επιστρέφει για 12η χρονιά, στις 18-20 Οκτωβρίου 2024 στη Costa Navarino και την Πύλο. Με το παγκόσμιο μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει», η διοργάνωση παρουσίασε με κάθε επισημότητα τις πάνω από 55 δράσεις που περιλαμβάνονται στο φετινό πρόγραμμα της και θα πραγματοποιηθούν σε δύο από τα τέσσερα ξενοδοχεία του προορισμού, το W Costa Navarino και το The Westin Resort Costa Navarino.

Η συνέντευξη Τύπου του Navarino Challenge, φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γιώργου Μαυρωτά, του Δήμαρχου Πύλου-Νέστορος, κ. Παναγιώτη Καρβέλα, του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Πελοποννήσου, κ. Αθανάσιου Μιχελόγγονα, πρεσβευτών όπως οι Κωνσταντίνος Καρνάζης, Κώστας Κατσουράνης, Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Λαζαρίδης, χορηγών της διοργάνωσης καθώς επίσης, δημοσιογράφων και εκπροσώπων του Τύπου. Την παρουσίαση της συνέντευξης Τύπου ανέλαβε ο έγκριτος δημοσιογράφος, Στέφανος Αβραμίδης.

Την εκδήλωση χαιρέτησε μέσω βίντεο η Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «Το Navarino Challenge είναι ένας θεσμός που προάγει τον αθλητισμό, την υγεία και τον πολιτισμό με πλήθος δράσεων που έχουν ως φόντο την πανέμορφη Μεσσηνία και τις εγκαταστάσεις της Costa Navarino, ενός πρωτοπόρου, σε παγκόσμιο επίπεδο, προορισμού φιλοξενίας που εγγυάται μια αξέχαστη εμπειρία σε θεατές και συμμετέχοντες. Η διοργάνωση συγκεντρώνει στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν σε μία ήπια και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές που για πάνω από μια δεκαετία εργάζονται για να αναδείξουν το Navarino Challenge σε ένα γεγονός διεθνούς απήχησης».

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, κ. Γιώργος Μαυρωτάς δήλωσε: «Η ανάπτυξη του αθλητισμού στη χώρα μας είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος για 4 κυρίως λόγους: (α) την προώθηση της υγείας των πολιτών (β) την καλλιέργεια αξιών κυρίως για τις νέες γενιές (γ)την εικόνα της χώρας διεθνώς (δ) την οικονομική ανάπτυξη. Και οι 4 αυτοί λόγοι συνδυάζονται στο Navarino Challenge που αναδεικνύουν το πολύ πλούσιο δυναμικό που έχει η χώρα μας στον αθλητικό τουρισμό και αποτελεί μια από τις «ναυαρχίδες» της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα. Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για τη συνεχώς αυξανόμενη απήχηση και επιτυχία του Navarino Challenge για πάνω από 10 χρόνια. Καλή επιτυχία στη φετινή διοργάνωση».

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, κ. Παναγιώτης Καρβέλας δήλωσε: «Είναι τιμή και χαρά μας που συμμετέχουμε στο Navarino Challenge ακόμα μια φορά. Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος στηρίζει από την πρώτη χρονιά (2013) αυτή την προσπάθεια και μαζί με τους διοργανωτές έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε τον αθλητικό τουρισμό στον Δήμο μας. Φέτος η διοργάνωση του Navarino Challenge κλείνει ταυτόχρονα με τη μεγάλη γιορτή των Ναυαρινείων που τιμά την ιστορία όλων των εθνών που συμμετείχαν, αλλά και των ανθρώπων που πέρασαν στην αθανασία βάζοντας τη σφραγίδα για την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Σας περιμένουμε με πολλές δράσεις και φέτος στον Δήμο Πύλου–Νέστορος».

Το Navarino Challenge Υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου, κ. Αθανάσιος Μιχελόγγονας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το Navarino Challenge αποτελεί για εμάς ένα υπόδειγμα για το πώς μπορείς να διοργανώσεις ένα επιτυχημένο project στην Πελοπόννησο. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση, αναδεικνύεται όχι μόνο η αξία του αθλητισμού, αλλά και η τουριστική δυναμική της περιοχής μας. Ο θεσμός αυτός συμβάλλει σημαντικά στην προβολή της Πελοποννήσου ως προορισμού, προσελκύοντας επισκέπτες από διάφορα μέρη του κόσμου και ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους, προάγει την υγεία και δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των κοινοτήτων. Το Navarino Challenge είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αυτών των αξιών».

Στη συνέχεια ο Πρεσβευτής του Ελληνικού Τουρισμού και Υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης τόνισε: «Έχω ταξιδέψει και έχω λάβει μέρος σε πολλές αθλητικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Το Navarino Challenge είναι παγκόσμιος ηγέτης ως προς τον αριθμό των αθλημάτων και δραστηριοτήτων που παρουσιάζει καθώς επίσης, για την ποιότητα του ως διοργάνωση. Είναι τιμή μου που αποτελώ μέρος αυτού του κορυφαίου γεγονότος που παρουσιάζει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ελλάδα στον αθλητισμό, τη γαστρονομία, τη φιλοξενία και τον πολιτισμό».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ActiveMedia Group, κ. Άκης Τσόλης ανέφερε μεταξύ άλλων στην παρουσίασή του: «Το 2019 μιλάγαμε για ευεξία ή wellness, ενώ σήμερα η νέα τάση ή πιο σωστά το μεγάλο στοίχημα είναι η μακροζωία ή longevity, πως θα ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα. Με το παγκόσμιο μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει» σας περιμένουμε στη Costa Navarino και την Πύλο για το 12ο και πιο πλούσιο σε δραστηριότητες Navarino Challenge».

Γαστρονομία & Αθλητικός Τουρισμός στο Επίκεντρο

Ο Managing Director της Miele, κ. Θάνος Κυριαζής ανέφερε: «Η Miele Hellas ως platinum χορηγός φέτος, στηρίζει για 3η συνεχή χρονιά το κορυφαίο Wellness and Sports Tourism event της Ευρώπης. Ένα πραγματικά μοναδικό event του οποίου οι αξίες ταυτίζονται με εκείνες της Miele. Αξίες όπως το ήθος, η ευγενής άμιλλα, η συμπερίληψη της διαφορετικότητας, η κοινωνική συνεισφορά και το πάθος για συνεχή εξέλιξη και δημιουργία ποιότητας. Γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα αυτή τη σπουδαία συνάντηση αξιών και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τέτοιου είδους δράσεις, για έναν αρμονικό τρόπο ζωής βασισμένο στη βιωσιμότητα, στην άσκηση και στην ισορροπημένη διατροφή».

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Corporate Affairs Manager του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, κα. Μάιρα Πασσιά δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ως Όμιλος, πιστεύουμε στη δύναμη της κίνησης και μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, έχουμε ως σκοπό να δημιουργούμε συναισθήματα και να μεταμορφώνουμε τις ζωές των ανθρώπων μέσα από την εξερεύνηση και την ανθρώπινη επαφή. Η ακεραιότητα, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η αριστεία και η αξιοπιστία είναι οι θεμελιώδεις αξίες που μας καθοδηγούν καθημερινά οι οποίες ταυτίζονται με αυτές του Navarino Challenge και βρίσκονται παράλληλα στους πυλώνες ΕΚΕ μας. Συμμετέχουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Navarino Challenge με όλη την κοινότητά μας. Θα είμαστε δίπλα σε κορυφαίους αθλητές όπως η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, ο Παύλος Καγιαλής, ο Ιωάννης Ορφανός, ο Δημήτρης Παπανικολάου και θα αναπτύξουμε περαιτέρω τις συνεργασίες μας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Humanity Greece και φυσικά τον Θανάση Χούντρα, με μια σειρά ανακοινώσεων και δράσεων που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα».

Η εμπνεύστρια του Humanity Greece, κα. Γεωργία Παράσχου δήλωσε: «Μέσα από το Navarino Challenge, προάγονται οι κοινές αξίες που συνδέουν τον Αθλητισμό και τον Εθελοντισμό, δίνοντας την ευκαιρία τόσο σε νέες και νέους να συνδράμουν δυναμικά στην τριήμερη διοργάνωση όσο και στην ανάδειξη σπουδαίων ομάδων της Κοινωνίας των Πολιτών. Για ακόμη μια χρονιά, το «Sharing is Caring» θα στηρίξει 12 μη κερδοσκοπικούς φορείς, οι οποίοι επιτελούν σπουδαίο κοινωνικό, ανθρωπιστικό, περιβαλλοντικό και φιλοζωικό έργο. Η δράση αυτή, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δημοπρασίες που γίνονται στην Ελλάδα και στόχο έχει να στηρίξει ουσιαστικά φορείς και εθελοντικές ομάδες».

Τέλος, ο εκπαιδευτής ασφαλούς οδήγησης, κ. Θανάσης Χούντρας, ανέφερε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ για την εμπιστοσύνη και την όλη συνεργασία. Ο Όμιλος υιοθέτησε το θεωρητικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας «Drive Change. Move Safe», το οποίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 εκπαίδευσε περισσότερους από 1.000 νέους και νέες. Στόχος μας πλέον, μέσω του Navarino Challenge, είναι να εκπαιδεύσουμε τους νέους και τις νέες της Μεσσηνίας».

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου προσφέρθηκαν πλούσια δώρα στους συμμετέχοντες από τις εταιρείες: Miele, Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Korres, Navarino Icons, Kois Optics, Phee και Messinian Spa.

Δες εδώ το teaser βίντεο του Navarino Challenge 2024:

Κάνε την εγγραφή σου στο τρέξιμο

Οι συμμετέχοντες στο τρέξιμο μπορούν να λάβουν άμεσα μέρος στις διαδρομές των 21,1χλμ, 10χλμ, 5χλμ και 1χλμ. Ο παιδικός αγώνας διεξάγεται χωρίς κόστος συμμετοχής. Δήλωσε συμμετοχή μέσα από την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link.

Κλείσε τώρα το πακέτο διαμονής σου

Απόλαυσε ένα τριήμερο γεμάτο με υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων και ζήσε μια μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στο W Costa Navarino και το The Westin Resort Costa Navarino μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.

Στο πλούσιο πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνονται πάνω από 55 δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στα ξενοδοχεία W Costa Navarino και The Westin Resort Costa Navarino. Στις φετινές δράσεις θα βρεις πέραν του τρεξίματος, δραστηριότητες όπως: μαθήματα ποδοσφαίρου, watersports, tennis (τουρνουά και μαθήματα), τουρνουά padel, cooking masterclass, pickleball, spinning, group cycling, sunset party, μαθήματα μπάσκετ & τουρνουά μπάσκετ 4on4, τουρνουά beach volley, beachathlon, pilates, αναρρίχηση, ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά, γκολφ, taekwondo, crossfit, yoga, καγιάκ στη Σφακτηρία, high intensity training, baby swimming, skateboard και άλλες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.



Platinum Sponsor είναι η Miele.

Gold Sponsor της διοργάνωσης είναι ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία

W Costa Navarino και The Westin Resort Costa Navarino.

Silver Sponsors είναι οι Knorr και The North Face.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού είναι η Luanvi.

Bronze Sponsors είναι οι KORRES, Trace ‘n Chase και Pilia Express.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του

Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Authentic Flavor Partner είναι η Navarino Icons.

Η Navarino Icons αποτελεί σειρά αυθεντικών, αγροτικών προϊόντων από τη Μεσσηνία, εμπνευσμένη από τις πλούσιες παραδόσεις και την ιστορία της περιοχής. Η σειρά είναι βραβευμένη με περισσότερα από 55 βραβεία από διεθνώς αναγνωρισμένους διαγωνισμούς. Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της εταιρείας είναι η ανάδειξη και η προώθηση της μεσσηνιακής γαστρονομικής κληρονομιάς, οι ρίζες της οποίας ξεκινούν από τους Μυκηναϊκούς χρόνους, διατηρώντας την αναλλοίωτη εδώ και 3.000 χρόνια.

Partners του Navarino Challenge είναι οι Messinian Nest, Δήμος Πύλου-

Νέστορος, Bacardi, Εστιατόριο Ποσειδωνία, Karalis Beach Hotel και

Karalis City Hotel & Spa.

Official Optics Partner είναι τα Kois Optics.

Supporters είναι οι Βλάχα, Phee και Messinian Spa.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Premium Media Partner είναι η Liquid Media.

Sustainability Partner είναι η π³= Plastic Pollution Prevention.

Educational Partner του Navarino Challenge είναι το Οικονομικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge είναι οι Angelic Yoga Arts,

Falcons Football Academy, FitnessArt, Gymnastics Stars, Moraitis

Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Navarino

Golf Academy, Navarino Outdoors, Pilates by Mandy, Red Swim

Academy, Swim O’ Clock, Triantafyllidis Beach Arena.

Αρωγοί του Navarino Challenge είναι οι Vita N Travel, Σύνδεσμος

Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου.



Το Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.



Περισσότερες πληροφορίες για τις φετινές δραστηριότητες και το πρόγραμμα, θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

