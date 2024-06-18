Στις 18 & 19 Ιουνίου, ο ΠΟΥ/Ευρώπης συγκεντρώνει εκπροσώπους χωρών και εμπειρογνώμονες για να χαράξει το δρόμο για τη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας στις χώρες της Νότιας Ευρώπης: Ελλάδα, Κροατία, Κύπρος, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, 'Αγιος Μαρίνος, Σλοβενία, Ισπανία και Τουρκία.

Σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται από το Γραφείο του ΠΟΥ/Ευρώπης για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα σε συνεργασία με την Ειδική Πρωτοβουλία του ΠΟΥ/Ευρώπης για τα Μη Μεταδοτικά Νοσήματα και την Καινοτομία (Special Initiative for Noncommunicable Diseases and Innovation - SNI) και το υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, εκπρόσωποι των χωρών και κορυφαίοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας συζητούν για πολιτικές που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, και οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του παραπάνω βάρους και της παχυσαρκίας - ένα φαινόμενο που μπορεί να οδηγήσει σε πολλά θανατηφόρα μη μεταδοτικά νοσήματα, από τον διαβήτη έως τον καρκίνο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Παχυσαρκία: μείζων κίνδυνος για την υγεία των πολιτών στην Νότια Ευρώπη

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το 59% των ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ ζει σήμερα με παραπάνω βάρος ή παχυσαρκία, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως εκτός της Αμερικής. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 1 στα 3 ή και περισσότερα παιδιά ζουν με παραπάνω βάρος ή παχυσαρκία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ.

«Δυστυχώς, τα ποσοστά αυτά έρχονται σε αντίθεση με την πλούσια παράδοση της χώρας μας στην υγιεινή διατροφή ενώ συνιστούν επείγουσα έκκληση για τον επαναπροσδιορισμό της στάσης μας στο ζήτημα αυτό», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Για πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης, ο επιπολασμός του φαινομένου του παραπάνω βάρους και της παχυσαρκίας, ιδίως της παιδικής παχυσαρκίας, εξακολουθεί να είναι από τους υψηλότερους στην Περιφέρεια», δήλωσε ο Δρ Kremlin Wickramasinghe, περιφερειακός σύμβουλος για τη Διατροφή, την Παχυσαρκία και τη Φυσική Δραστηριότητα. «Σε ορισμένα μέρη της Νότιας Ευρώπης, σχεδόν τα μισά αγόρια ζουν με παραπάνω βάρος ή παχυσαρκία, και αυτό τα θέτει σε κίνδυνο να αναπτύξουν μη μεταδοτικά νοσήματα αργότερα στη ζωή τους».

Το παραπάνω βάρος και η παχυσαρκία κατατάσσονται στην τέταρτη θέση ως παράγοντας κινδύνου θανάτου, μετά την υψηλή αρτηριακή πίεση, τους διατροφικούς κινδύνους και το κάπνισμα. Οι απειλές για την υγεία που σχετίζονται με την παχυσαρκία συμβάλλουν σε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ.

«Ο ΠΟΥ/Ευρώπης, από την ίδρυση του έως και σήμερα έχει σπουδαία παρουσία και δράση στην αντιμετώπιση ακόμη και των πιο δύσκολων προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους βασικούς τομείς καινοτομίας είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τα εκατομμύρια παιδιά και ενήλικες στην Περιφέρειά μας που ζουν με παραπάνω βάρος και παχυσαρκία», δήλωσε ο Δρ Joao Breda, επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, ειδικός αντιπρόσωπος του περιφερειακού διευθυντή του ΠΟΥ/Ευρώπης και αρμόδιος επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα, με την κυβέρνησή της να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και να επιδεικνύει ηγετικό ρόλο στη διευκόλυνση του πολιτικού διαλόγου της Νότιας Ευρώπης για την παχυσαρκία».

«Χρειαζόμαστε μια πολυεπίπεδη πολιτική προσέγγιση που να συγκεντρώνει πολιτικές αναδιαμόρφωσης των εμπορικών τροφίμων, περιορισμούς στο μάρκετινγκ ανθυγιεινών προϊόντων, προώθηση της σωματικής δραστηριότητας και άλλες επείγουσες δράσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος για όλους», δήλωσε ο Δρ Kremlin Wickramasinghe.

Το SNI έχει διοργανώσει προηγούμενους διαλόγους για την παχυσαρκία στα Δυτικά Βαλκάνια και την Κεντρική Ασία. Η επιτυχία αυτών των διαλόγων ανοίγει το δρόμο για την εκδήλωση της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Νότια Ευρώπη.

«Η πρωτοβουλία αυτή είναι ένα κρίσιμο βήμα», πρόσθεσε ο Δρ Wickramasinghe. «Αξιοποιώντας τα δεδομένα του ΠΟΥ και προωθώντας τη συνεργασία, μπορούμε να επιταχύνουμε τη δράση σε επίπεδο χωρών και να ενισχύσουμε την πρόοδο των κρατών όσον αφορά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε όλη τη Νότια Ευρώπη».

«Η Ελλάδα έχει επιδείξει ηγετικό ρόλο στη διευκόλυνση του διαλόγου για τις πολιτικές της Νότιας Ευρώπης σχετικά με την παχυσαρκία», δήλωσε Δρ Breda, ενώ τόνισε ότι το Γραφείο για την Ποιότητα της Φροντίδας διερευνά επίσης τρόπους βελτίωσης της διαχείρισης της παιδικής παχυσαρκίας στο πλαίσιο των συστημάτων υγείας.

Συμμετοχή των παιδιών στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας

Σήμερα, ταυτόχρονα με τους πολιτικούς διαλόγους, το Γραφείο Αθήνας διοργάνωσε δύο παράλληλες δράσεις σχεδιασμένες για παιδιά. Αυτές οι διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες είχαν ως στόχο την προώθηση της σωματικής άσκησης και της υγιεινής διατροφής.

Το πρωί τα παιδιά συμμετείχαν σε αγώνα μπάσκετ και μάθημα γιόγκας στον Εθνικό Κήπο του Ζαππείου.

Στη συνέχεια, έλαβαν μέρος σε μάθημα μαγειρικής, όπου έμαθαν να προετοιμάζουν υγιεινά γεύματα υπό την καθοδήγηση του Executive Chef του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία, Αστέριου Κουστούδη. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στην δημιουργία υγιεινών συνηθειών στα παιδιά από μικρή ηλικία και υποστηρίζουν τον ευρύτερο στόχο της μείωσης των ποσοστών παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

