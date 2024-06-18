Η LAMDA Development ανακοίνωσε σήμερα ότι η 100% θυγατρική εταιρεία LAMDA RIVIERA SMSA ολοκλήρωσε τη διαδικασία για την ανάθεση κατασκευής του εμπορικού προορισμού Riviera Galleria στην κατασκευαστική εταιρεία ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, 100% θυγατρική της Metlen Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS).

Όπως επισημαίνεται, η Riviera Galleria που φέρει την υπογραφή του κορυφαίου, διεθνούς φήμης Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kengo Kuma (Kengo Kuma and Associates) και σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το ελληνικό μελετητικό γραφείο ΒΕΤΑPLAN, έχει συνολική επιφάνεια δόμησης περίπου 23.000 τμ. Ο νέος εμπορικός προορισμός που αναπτύσσεται εντός του έργου του Ελληνικού, θα προσφέρει μια πλούσια εμπειρία αγορών, καθώς και εξαιρετικές επιλογές υψηλής γαστρονομίας και ψυχαγωγίας, που θα προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ θα αναλάβει την κατασκευή της Riviera Galleria, η οποία αποτελείται από 3 διώροφα κτίρια, τα οποία συνθέτουν ένα κτιριακό συγκρότημα εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων παροχής υπηρεσιών και χώρων αναψυχής, ενώ διαθέτει υπόγειους χώρους βοηθητικών χρήσεων, περιβάλλοντα χώρο καθώς και υπαίθριες θέσεις στάθμευσης. Η διάρκεια της κατασκευής εκτιμάται σε 26 μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

