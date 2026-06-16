Τίτλοι τέλους για Πίτερς και Ολυμπιακό

Παρελθόν και τυπικά για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Άλεκ Πίτερς. Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν θα συνεχίσει στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης, καθώς επέλεξε να μετακομίσει στην Αρμάνι Μιλάνο.

Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν το τέλος της τετραετούς συνεργασίας τους με ένα βίντεο στο οποίο ο Πίτερς παρακολουθεί με εμφανή συγκίνηση τις καλύτερες στιγμές του με τα ερυθρόλευκα.

«Κόκκινος για πάντα», έγραψε ο ίδιος στο σχόλιό του κάτω από το βίντεο που μοιράστηκαν ο ίδιος και η ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media.

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