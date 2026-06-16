Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κλοπές κοσμημάτων στη Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τις πελάτισσες σε καταστήματα

Οι δύο γυναίκες αφαίρεσαν μία λευκόχρυση αλυσίδα λαιμού με ημιπολύτιμους λίθους, καθώς κι ένα μενταγιόν, συνολικής αξίας 3.300 ευρώ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
κοσμήματα

Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο από κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο γυναικών- 33 και 48 ετών αντίστοιχα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο γυναίκες εισήλθαν στο κατάστημα προσποιούμενες τις πελάτισσες κι αφαίρεσαν μία λευκόχρυση αλυσίδα λαιμού με ημιπολύτιμους λίθους, καθώς κι ένα μενταγιόν, συνολικής αξίας 3.300 ευρώ.

Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη κοσμήματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο