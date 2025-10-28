Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Ευλογία αυτό που ζήσαμε με την Εθνική-Ο Σπανούλης έφερε κίνητρο και πίστη»

Ευλογημένος για όσα έζησε με την Εθνική ομάδα το καλοκαίρι αυτό δήλωσε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σε συνέντευξή του στην El Mundo Deportivo. Μίλησε γι την επίδραση του Βασίλη Σπανούλη στην ομάδα, ενώ θυμήθηκε πώς έζησε το έπος του 2004 και του 2005. Παράλληλα αναφέρθηκε στο ΝΒΑ Europe, την πιθανότητα να επιστρέψει στην Ευρώπη, ενώ απάντησε στο αν θα πήγαινε στην Μπαρτσελόνα.

-Κερδίσατε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ με την Ελλάδα. Σας έδωσε ώθηση ενόψει της νέας σεζόν του NBA;

«Ήταν μια τεράστια ώθηση για την οικογένειά μου. Δεν είχαμε κερδίσει ποτέ μετάλλιο. Μάλιστα, την τελευταία φορά που κερδίσαμε μετάλλιο, ήμουν έφηβος. Ήμουν νέος, και είναι ευλογία. Πρώτα απ 'όλα, είναι ευλογία να το κερδίζω με παιδιά που αγαπάμε, με τον προπονητή Σπανούλη και όλους. Αλλά είναι ακόμη μεγαλύτερη ευλογία να το κερδίζω με την οικογένειά μου».

-Ο Βασίλης Σπανούλης προσλήφθηκε ως προπονητής της Ελλάδας στα τέλη του 2023. Τι έχει φέρει στην ομάδα;

«Κίνητρο, πολύ κίνητρο. Έφερε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και την πίστη. Την πίστη ότι μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Ήρθε η ώρα που τα καταφέραμε ώστε η γενιά μας να αφήσει κάτι πίσω της».

-Φέτος, υπάρχουν τρία αδέρφια Αντετοκούνμπο στους Μπακς, με τον Άλεξ να σμίγει με σένα και τον Γιάννη. Τι σημαίνει αυτό για εσάς και την οικογένειά σας;

«Είναι ευλογία. Ο μικρός μου αδερφός έχει την ευκαιρία να βιώσει τον επαγγελματισμό του NBA, την εμπειρία του παιχνιδιού, την εμπειρία της σκληρότητας του NBA. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην ίδια ομάδα μαζί τους. Είναι ευλογία από τον Θεό».

-Μιλώντας για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τι πιστεύετε για το νέο πρωτάθλημα που θέλει να δημιουργήσει το NBA (σ.σ. ΝΒΑ Europe);

«Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Όλα αυτά θα συμβούν για να μπορέσουμε να ενώσουμε το άθλημα, να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερα πρωταθλήματα. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τη δυναμική του πώς θα μοιάζει αυτό».

-Αυτή τη στιγμή, δεν είναι σαφές αν θα συνυπάρχουν δύο διοργανώσεις με το NBA Europe και την EuroLeague ή αν θα είναι απλώς το NBA Europe. Βλέπετε ένα μέλλον με τη συνύπαρξη και των δύο διοργανώσεων;

«Ναι, το βλέπω αυτό. Μπορώ να το καταλάβω αυτό επειδή η EuroLeague είναι ένα εξαιρετικό προϊόν και το NBA είναι ένα απίστευτο προϊόν, οπότε και τα δύο είναι καλά προϊόντα. Τώρα, το πώς θα συνυπήρχαν είναι ένα διαφορετικό θέμα. Αλλά αν δεν συνυπήρχαν, θα έπρεπε να προσθέσουν άλλες 15 ομάδες στην υπάρχουσα διοργάνωση. Και τι θα συνέβαινε με τις ομάδες του EuroCup;».

-Έχουν μιλήσει για τη δημιουργία μιας δεύτερης κατηγορίας, η οποία θα είναι το Basketball Champions League, ως τρόπο πρόκρισης στην κορυφαία κατηγορία του νέου πρωταθλήματος.

«Ναι, αλλά το Champions League είναι διαφορετικό, το BCL είναι διαφορετικό από το EuroCup. Τι γίνεται με όλες αυτές τις ομάδες του EuroCup; Υπάρχουν 20 ομάδες. Οπότε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε το φορμάτ για αυτό το προϊόν».

-Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους στην Ευρώπη, αν μπορείτε να το πείτε έτσι, είναι ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ θα χάσει την ουσία του όσον αφορά το πάθος των οπαδών του και τους κανόνες.

«Όχι, νομίζω ότι ο μόνος φόβος θα ήταν αν οι μικρότερες ομάδες δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις άλλες ομάδες. Ξέρετε πόσο υπέροχο είναι που ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης μπορούν να παίζουν σε πόλεις της Σλοβενίας, της Τσεχίας ή της Ισπανίας; Πώς θα συμβεί αυτό; Θα παίξουν όλες μεταξύ τους. Οπότε δεν ξέρω».

-Μιλώντας για ελληνικές ομάδες και τα σπορ στην Ελλάδα, μιλούσαμε πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη για τη θαυματουργή νίκη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004, νικώντας την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο στον τελικό. Πώς θυμάστε αυτό το θαύμα και πώς σας ενέπνευσε να φτάσετε στο NBA;

«Θυμάμαι να ουρλιάζω με όλη μου τη δύναμη στους δρόμους. Αυτό ήταν κάτι που... δεν ξέρω αν μπορεί να επαναληφθεί. Το 2004, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και κερδίσαμε. Έπειτα, το 2005, το Ευρωμπάσκετ και η Eurovision. Η ελληνική σημαία κυμάτιζε ψηλά».

-Το παρόν σου, φυσικά, βρίσκεται στο NBA και στην προσπάθεια να κερδίσεις ένα ακόμη δαχτυλίδι. Αλλά βλέπεις τον εαυτό σου να παίζει ξανά στην Ευρώπη πριν αποσυρθείς;

«Νομίζω... είναι τρελό, είναι μια σπουδαία ερώτηση. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε πάει ο κόσμος, και είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά το μόνο που σκέφτομαι είναι το τώρα. Ήμουν εκτός για έναν χρόνο, και το μόνο που σκέφτομαι είναι να παίζω. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι θα κάνω στη συνέχεια, οπότε θα δούμε».

-Αν έπαιζες ξανά στην Ευρώπη, θα σκεφτόσουν την Μπαρτσελόνα;

«Φυσικά, η Μπάρτσα είναι μεγάλη ομάδα. Έπαιξα στην Ανδόρα, και έπαιζα εναντίον ομάδων σαν κι αυτή... Και μου άρεσε πολύ ο χρόνος μου στην ACB. Η ACB είναι ένα απίστευτο πρωτάθλημα».

-Ο Γιάννης και εσύ στην Μπαρτσελόνα;

Δεν ξέρω, δεν ξέρω (γέλια)».

-Θα ήσουν πρόθυμος;

«Δεν ξέρω, φίλε (γέλια). Ποτέ δεν ξέρεις στη ζωή. Αλλά ξέρεις κάτι; Είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα που πολλά ταλέντα του NBA και πολλά παιδιά επιστρέφουν στην Ευρώπη. Είναι καλό να παίζω εκτός Ηνωμένων Πολιτειών».

-Ρωτάω επειδή, αστειευόμενος με τις φήμες για το μέλλον του, ο Γιάννης είπε ότι συναντήθηκε με την Μπάρτσα και αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο στην Μπαρτσελόνα.

«Δεν ξέρω, θα τον ρωτήσω, αλλά δεν ξέρω (γέλια). Αλλά θα τον ρωτήσω και θα δω (γέλια). Αλλά θα είναι ευλογία. Ποτέ δεν ξέρεις πόσα χρόνια σου απομένουν, προσπαθώντας πάντα να είσαι υγιής και να παίζεις όσο περισσότερο μπορείς. Όσο περισσότερο μπορείς, αδερφέ».

