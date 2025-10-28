Ρεάλ: Χειρουργήθηκε ο Καρβαχάλ, επιστρέφει το 2026

Σε επέμβαση στο δεξί του γόνατο υποβλήθηκε σήμερα το πρωί ο Ντάνι Καρβαχάλ. Ο δεξιός μπακ της Ρεάλ κρίθηκε επιβεβλημένο να χειρουργηθεί λόγω ενός προβλήματος στους συνδέσμους και εκτιμάται πως θα επιστρέψει στα γήπεδα σε 2-3 μήνες.

Ο 33χρονος Ισπανός άσος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς, με σοβαρότερο πρόβλημα τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί στις 9 Οκτωβρίου του 2024 μένοντας εκτός δράσης για 9 μήνες.

Φέτος είχε 9 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με την «βασίλισσα», αλλά έπαιξε συνολικά μόλις 462 λεπτά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.