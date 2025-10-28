Η ΑΕΚ δεν έχει άλλη επιλογή από το να κοιτάξει μπροστά και να αφήσει πίσω της τις δύο διαδοχικές ήττες σε ντέρμπι που την πλήγωσαν ποικιλοτρόπως. Στον ορίζοντα υπάρχει πρώτα το ματς της τρίτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Betsson απέναντι στην Ηλιούπολη εκτός έδρας το μεσημέρι της Τετάρτης (15:30).

Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι δεδομένο πως θα προβεί σε μαζικό ροτέισον, καθώς οι «βασικοί» είναι επιβαρυμένοι από διαδοχικά απαιτητικά παιχνίδια, ενώ ακολουθεί την Κυριακή το κρίσιμο ματς με τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena (21:00) για το πρωτάθλημα.

Θεωρείται δεδομένο πως θα αγωνιστούν παίκτες όπως οι Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς, Γκρούγιτς, ακόμη ίσως και ο Γιόνσον, ενώ χρόνο θα πάρουν σίγουρα και οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης και Πιερό.

Εκτός μάχης είναι σίγουρα οι Ζίνι, Περέιρα και Ελίασον, ενώ θα συνιστά μεγάλη έκπληξη να παίξουν, έστω και ως αλλαγή, παίκτες όπως οι Ρότα, Πινέδα, Μαρίν και Μάνταλος, που έχουν πολλά σερί ματς.

Στόχος της «Ένωσης» είναι το 3/3 στον θεσμό, ει δυνατόν και με αρκετά γκολ, καθώς η διαφορά τερμάτων είναι κριτήριο για πιθανές ισοβαθμίες. Άλλωστε με εξαίρεση το ματς με την Αμπερντίν (6-0) η ΑΕΚ δυσκολεύεται αρκετά φέτος στο σκοράρισμα έχοντας πετύχει μόλις 9 σε 8 αγώνες στην Stoiximan Super League. Λιγότερα έχουν σημειώσει μόνο δύο ομάδες, ο Άρης (8) και ο Πανσερραϊκός (5).

