Σοκ στην Ιταλία: Ο Μαρτίνεθ της Ίντερ ενεπλάκη σε τροχαίο και σκότωσε 81χρονο

Μια τραγική είδηση έρχεται από την Ιταλία. Ο αναπληρωματικός γκολκίπερ της Ίντερ, Γιόζεπ Μαρτίνεθ, φέρεται να παρέσυρε και να σκότωσε έναν 81χρονο άνδρα, ο οποίος επέβαινε σε αμαξίδιο.

Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 9:40 το πρωί σε έναν δρόμο κοντά στο προπονητικό κέντρο των «νερατζούρι». Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος άνδρας μπήκε στη λωρίδα, όπου οδηγούσε ο Ισπανός τερματοφύλακας, με αποτέλεσμα να γίνει σφοδρή σύγκρουση.

Ο Μαρτίνεθ σταμάτησε αμέσως και κατέβηκε για να βοηθήσει τον 81χρονο άνδρα, ωστόσο παρότι έφτασαν γρήγορα ασθενοφόρο και ελικόπτερο για την αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε πως ήταν ήδη νεκρός.

Οι αρχές ερευνούν ήδη τις συνθήκες του δυστυχήματος και πιθανές ευθύνες του Μαρτίνεθ.

Η Ίντερ ματαίωσε, λόγω πένθους, την προγραμματισμένη για το μεσημέρι (14:00) συνέντευξη Τύπου του προπονητή της, Κρίστιαν Κίβου.

Ο Μαρτίνεθ, που είναι μια φορά διεθνής με την Ισπανία, μετακόμισε το καλοκαίρι του 2024 από την Τζένοα στην Ίντερ έναντι 14 εκατ. ευρώ και φέτος έχει δύο συμμετοχές.

