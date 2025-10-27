Amazon: Προχωρά σε περικοπές έως και 30.000 θέσεων εργασίας

Η Amazon σχεδιάζει να περικόψει έως και 30.000 εταιρικές θέσεις εργασίας αρχής γενομένης από την Τρίτη, καθώς επιδιώκει να περιορίσει τα έξοδα και να αντισταθμίσει τις υπερπροσλήψεις κατά τη διάρκεια της αιχμής της ζήτησης της πανδημίας, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι 30.000 θέσεις εργασίας αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των 1,55 εκατομμυρίων εργαζομένων της Amazon, αλλά σχεδόν το 10% των περίπου 350.000 εταιρικών υπαλλήλων της εταιρείας. Αυτό θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη περικοπή θέσεων εργασίας στην Amazon από τότε που καταργήθηκαν περίπου 27.000 θέσεις εργασίας τα τέλη του 2022.

Η Amazon έχει περικόψει μικρότερο αριθμό θέσεων εργασίας τα τελευταία δύο χρόνια σε πολλά τμήματα. Οι περικοπές που ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα ενδέχεται να επηρεάσουν σειρά τμημάτων εντός της Amazon, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων, γνωστών ως People Experience and Technology, των συσκευών και των υπηρεσιών και των λειτουργιών, μεταξύ άλλων, ανέφεραν οι πηγές.

Οι διευθυντές των ομάδων που επηρεάστηκαν κλήθηκαν να παρακολουθήσουν εκπαίδευση τη Δευτέρα για τον τρόπο επικοινωνίας με το προσωπικό, μετά από τις ειδοποιήσεις που θα αρχίσουν να αποστέλλονται μέσω email το πρωί της Τρίτης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ένας εκπρόσωπος της Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πηγή: skai.gr

