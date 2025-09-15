Εργκίν Αταμάν: Ο αρχιτέκτονας της νέας εποχής του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Ο Εργκίν Αταμάν δεν χρειάζεται πλέον συστάσεις. Είτε τον θαυμάζεις είτε τον επικρίνεις, τα αποτελέσματα μιλούν πιο δυνατά από κάθε κριτική.

Μετά από τρεις Ευρωλίγκες, Γιούροκαπ, Σαπόρτα, εθνικά πρωταθλήματα και κύπελλα, ο Τούρκος τεχνικός κατάφερε να αφήσει το στίγμα του και στο EuroBasket, οδηγώντας την Εθνική Τουρκίας μέχρι τον τελικό. Παρότι ηττήθηκε οριακά στα τελευταία δύο λεπτά, η διαδρομή και το προπονητικό του masterclass τον ανέδειξαν δικαιωματικά ως τον κορυφαίο της διοργάνωσης.

