Εργκίν Αταμάν: Ο αρχιτέκτονας της νέας εποχής του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Ο Εργκίν Αταμάν δεν χρειάζεται πλέον συστάσεις. Είτε τον θαυμάζεις είτε τον επικρίνεις, τα αποτελέσματα μιλούν πιο δυνατά από κάθε κριτική.
Μετά από τρεις Ευρωλίγκες, Γιούροκαπ, Σαπόρτα, εθνικά πρωταθλήματα και κύπελλα, ο Τούρκος τεχνικός κατάφερε να αφήσει το στίγμα του και στο EuroBasket, οδηγώντας την Εθνική Τουρκίας μέχρι τον τελικό. Παρότι ηττήθηκε οριακά στα τελευταία δύο λεπτά, η διαδρομή και το προπονητικό του masterclass τον ανέδειξαν δικαιωματικά ως τον κορυφαίο της διοργάνωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.