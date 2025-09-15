Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ρουί Βιτόρια. Με μια λιτή ανακοίνωση, η «πράσινη» ΠΑΕ γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα τη λύση της συνεργασίας με τον Πορτογάλο τεχνικό, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του και ευχόμενη «καλή συνέχεια» στον ίδιο και στο επιτελείο του.

Η ήττα σοκ του Παναθηναϊκού με 3-2 χθες το απόγευμα από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό στάδιο αλλά κυρίως η εικόνα της ομάδας, ήταν η σταγόνα που… ξεχείλισε το ποτήρι.

Με τους «πράσινους» να πηγαίνουν σε πρώτη φάση σε μια λύση υπηρεσιακού τεχνικού για τα επικείμενα ματς με την Athens Kallithea στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, μέχρι να βρουν τον διάδοχο του Βιτόρια.

Ο 55χρονος κόουτς είχε αναλάβει τον πάγκο του Παναθηναϊκού τον Οκτώβριο του 2024, ενώ αποχωρεί μετά από 43 παιχνίδια, με απολογισμό 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες σε αυτό το διάστημα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του.

