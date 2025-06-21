Με ένα πολύ μεγάλο άλμα συνδύασε τη συμμετοχή του στο μίτινγκ του Ντεσάου ο Μίλτος Τεντόγλου, κατακτώντας τη διοργάνωση της Γερμανίας, μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομάδων στη Μαδρίτη.



Έχοντας τρία άλματα πάνω από τα 8 μέτρα και με κορυφαία επίδοση τα 8,23μ., που αποτελούν πλέον και ρεκόρ του μίτινγκ, ο 27χρονος Ολυμπιονίκης έδειξε έτοιμος ενόψει της μεγάλης πρόκλησης στην πρωτεύουσα της Ισπανίας.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι έκανε πολύ καλό αγώνα, καθώς εκτός από το 8,23 μ. στο τρίτο του άλμα πέτυχε 8,05 μ,. στο τέταρτο και 8,19 μ. στο έκτο και τελευταίο και αναδείχθηκε νικητής με ρεκόρ διοργάνωσης. Ο Τεντόγλου έκανε σήμερα τον τρίτο του αγώνα στη σεζόν μετά εκείνους σε Λευκωσία και Ρώμη, όπου κατέγραψε 8,27μ. και 8,10μ. αντίστοιχα.

