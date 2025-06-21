Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πλέον σε ρυθμούς για τη σεζόν 2025/26, αφού έχει ήδη πραγματοποιήσει τις δυο πρώτες του μεταγραφικές κινήσεις, με Κυριακόπουλο και Τουμπά, έμαθε τον αντίπαλο του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ ήδη το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας έχει ξεκινήσει με προπονήσεις στο Κορωπί.

Μεταξύ άλλων από τις 13 Ιουνίου η «πράσινη» ΠΑΕ ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας, αναφορικά με τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, με τους «πράσινους» να επιστρέφουν για τα εγχώρια ματς στη Λεωφόρο, ενώ στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθούν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Η κίνηση των ανανεώσεων ήταν και συνεχίζει να είναι μεγάλη με την προθεσμία ωστόσο για τους παλαιούς κατόχους που θέλουν και τη νέα σεζόν να στηρίξουν την ομάδα, να εκπνέει το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σε ό,τι αφορά τους νέους κατόχους, θα εξυπηρετηθούν μετά τη Δευτέρα (23/6) με τις θέσεις οι οποίες δεν έχουν ανανεωθεί και θα τεθούν προς πώληση.

Θυμηθείτε όσα αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας:

Η νέα αγωνιστική περίοδος βρίσκει τον Παναθηναϊκό εκεί όπου ξεκίνησαν όλα: στην ιστορική έδρα του συλλόγου μας, το γήπεδο της Λεωφόρου! Στο «Απόστολος Νικολαΐδης» το Τριφύλλι θα δώσει όλα τα παιχνίδια των εγχώριων διοργανώσεων. Οι αναμετρήσεις των ευρωπαϊκών κυπέλλων θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου λόγω υποχρεωτικών έργων αναβάθμισης της εγκατάστασης ενδέχεται να μην είναι λειτουργικές όλες οι θύρες και θα γνωστοποιείται ανά αγώνα η αντιστοιχία θέσεων.

Από τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025, στις 12 το μεσημέρι, ξεκινάει η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2025/26! Προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της περσινής σεζόν, οι οποίοι θα μπορούν έως και τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025, στις 12 το μεσημέρι, να επιλέξουν τη θέση που επιθυμούν, μια και οι περσινές θέσεις του Ολυμπιακού Σταδίου δεν μπορούν να ισχύσουν στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας και εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση για τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας από νέους κατόχους.

Τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν θα ισχύουν για τους αγώνες Πρωταθλήματος (κανονικής περιόδου και play offs), Κυπέλλου, φιλικών, καθώς και για όλα τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Την εφετινή σεζόν ισχύουν δύο εκπτωτικά προγράμματα.

Το πρώτο αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες. Το “Lady in Green” δημιουργήθηκε για να στηρίξει την παρουσία των γυναικών στο γήπεδο μας. Όσες κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν έκπτωση 30% στην τιμή του εισιτηρίου της θύρας θα επιλέξουν (εξαιρουμένων των πετάλων).

Το δεύτερο στηρίζει το θεσμό της οικογένειας, επιτρέποντας σε παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2013 και μετά (βάσει ΑΜΚΑ) να έχουν έκπτωση 50% στο εισιτήριο διαρκείας τους.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας 2025/26 απευθύνεται σε ενεργά μέλη του Παναθηναϊκού Α.Ο. μέσω του κωδικού κάρτας μέλους (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έκδοση ή ανανέωση της κάρτας μέλους https://www.pao1908.com/membership).

Για να δείτε το έντυπο με όλες τις πληροφορίες για τις κάρτες διαρκείας της σεζόν 2025-2026, πατήστε εδώ.

Πατήστε εδώ για αγορά διαρκείας.

Έλα στο πλευρό του Παναθηναϊκού!

Εδώ, στη Λεωφόρο, στο μέρος που δεν μοιάζει με κανένα!

