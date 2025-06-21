«Ανέβηκε στα 7 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για τον Ουναϊ»

Νέο δημοσίευμα από την «La Provence” υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει την προσφορά του στην Μαρσέιγ για την απόκτηση των δικαιωμάτων του Ουναϊ στα επτά εκατομμύρια ευρώ.

Οι πράσινοι ωστόσο, πάντα με βάσει το σχετικό δημοσίευμα, δεν κατάφεραν να πείσουν την γαλλική ομάδα, η οποία και πάλι φαίνεται να μην έμεινε ικανοποιημένη από την πρόταση αυτή.



Το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ ήταν το αρχικό ποσό που ζητά η γαλλική ομάδα για να τον παραχωρήσει, με κάποια τελευταία δημοσιεύματα προ ημερών να αναφέρουν ότι υπάρχει μια τάση να ρίξει το ποσό αυτό.

Πάντως όπως γίνεται αντιληπτό οι πράσινοι συνεχίζουν να προσπαθούν να πείσουν την Μαρσέιγ για να κάνουν τον Μαροκινό δικό τους, μία προσπάθεια η οποία δείχνει να εντείνεται μέρα με την ημέρα.

Mercato : l’OM fait monter les enchères pour Azzedine Ounahi ! - https://t.co/hh28s4z79c — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 21, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.