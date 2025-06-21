Λογαριασμός
«Ανέβηκε στα 7 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για τον Ουναϊ»

Ιστοσελίδα από τη Μασαλία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε την προσφορά του για τον Ουναϊ στα επτά εκατομμύρια ευρώ

Ουνάι

Νέο δημοσίευμα από την «La Provence” υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει την προσφορά του στην Μαρσέιγ για την απόκτηση των δικαιωμάτων του Ουναϊ στα επτά εκατομμύρια ευρώ.

Οι πράσινοι ωστόσο, πάντα με βάσει το σχετικό δημοσίευμα, δεν κατάφεραν να πείσουν την γαλλική ομάδα, η οποία και πάλι φαίνεται να μην έμεινε ικανοποιημένη από την πρόταση αυτή.


Το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ ήταν το αρχικό ποσό που ζητά η γαλλική ομάδα για να τον παραχωρήσει, με κάποια τελευταία δημοσιεύματα προ ημερών να αναφέρουν ότι υπάρχει μια τάση να ρίξει το ποσό αυτό.

Πάντως όπως γίνεται αντιληπτό οι πράσινοι συνεχίζουν να προσπαθούν να πείσουν την Μαρσέιγ για να κάνουν τον Μαροκινό δικό τους, μία προσπάθεια η οποία δείχνει να εντείνεται μέρα με την ημέρα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός
