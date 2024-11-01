Λογαριασμός
Τένις: Ένα παιχνίδι, δύο αποκλεισμοί για τον Τσιτσιπά - Η οδυνηρή ήττα από τον Ζβέρεφ

O Ζβέρεφ πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Paris Masters νικώντας τον Τσιτσιπά που αποχαιρετά το Παρίσι αλλά και το ATP Finals του Τορίνου, από το οποίο έμεινε εκτός για 1η φορά μετά από 6 χρόνια

Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε κόντρα στον Ζβέρεφ, αλλά ηττήθηκε και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Paris Master, καθώς ηττήθηκε στα 2 σετ (5-7, 4-6).

Ένα κλειστό ματς, με τους περισσότερους πόντους να κρίνονται στα πρώτα 4 χτυπήματα και στο οποίο, όποιος έβρισκε πρώτος break στα σετ θα είχε και το πάνω χέρι στην αναμέτρηση, Ο Ζβέρεφ κατάφερε και το έκανε, ο Στέφανος δεν κατάφερε να απαντήσει και αποχαιρέτησε το Μπερσί.

Παράλληλα, με αυτήν του την ήττα ο Τσιτσιπάς δεν θα συμμετάσχει στο ATP Finals του Τορίνου, για πρώτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια

