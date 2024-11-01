Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε κόντρα στον Ζβέρεφ, αλλά ηττήθηκε και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Paris Master, καθώς ηττήθηκε στα 2 σετ (5-7, 4-6).

Ένα κλειστό ματς, με τους περισσότερους πόντους να κρίνονται στα πρώτα 4 χτυπήματα και στο οποίο, όποιος έβρισκε πρώτος break στα σετ θα είχε και το πάνω χέρι στην αναμέτρηση, Ο Ζβέρεφ κατάφερε και το έκανε, ο Στέφανος δεν κατάφερε να απαντήσει και αποχαιρέτησε το Μπερσί.

Παράλληλα, με αυτήν του την ήττα ο Τσιτσιπάς δεν θα συμμετάσχει στο ATP Finals του Τορίνου, για πρώτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια

🚨 OFFICIEL ! Après cinq participations consécutives et un titre, Stefanos Tsitsipas est ÉLIMINÉ de la course au Masters 2024. ❌🇬🇷 pic.twitter.com/yYNnvDuGxD — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) November 1, 2024

