Απόλυτα αποφασισμένος να πετύχει στον Παναθηναϊκό εμφανίστηκε ο Ρουί Βιτόρια στην παρουσίασή του από την ΠΑΕ. Ο Πορτογάλος απέφυγε τις βαρύγδουπες δηλώσεις και υπογράμμισε ότι αυτό που θεωρεί σημαντικό είναι οι παίκτες και η ομάδα να έχουν φιλοδοξίες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια στη σημερινή του παρουσίαση:

-Τι χρειάζεται να αλλάξει ο Παναθηναϊκός για να πάρει το πρωτάθλημα.

«Καλησπέρα σε όλους. Για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή και μεγάλο προνόμιο να είμαι εδώ και να μπορέσω να είμαι προπονητής ενός μεγάλου συλλόγου, όπως ο Παναθηναϊκός. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο και τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη. Το να είμαι σε έναν σύλλογο με τόσο μεγάλη παράδοση είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή και περηφάνια.

Όσο για το τι πρέπει να κάνουμε για την ομάδα; Θεωρώ πως το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στο ποδόσφαιρο είναι η ευφυΐα. Γνωρίζω την ομάδα, είδα πολύ… Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στις λεπτομέρειες. Είμαι πεπεισμένος πως θα κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Θα παίξουμε για να κερδίσουμε την Κυριακή και βήμα-βήμα θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε τις ιδέες μας, να περιβάλουμε με εμπιστοσύνη τους παίκτες, ώστε να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Πάντα όταν υπάρχουν αλλαγές υπάρχει κίνητρο, αλλά πρώτα υπάρχει η ανάγκη να γνωρίσω όσο καλύτερα γίνεται την ομάδα. Να φέρω την καλή ενέργεια στην ομάδα. Αλλά για να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα, πρέπει να κάνουμε και διαφορετικά πράγματα. Είναι σημαντική η παρουσίαση, αλλά ακόμη σημαντικότερο είναι να δουλέψουμε»

-Για τη φιλοσοφία του και πώς θα περιέγραφε τον εαυτό του

«Σε συγκεκριμένους αγώνες κοιτάμε να παίξουμε με διαφορετικό τρόπο. Όμως αυτό που μου αρέσει είναι η ομάδα μου να είναι πάντα συνυφασμένη με τον ρυθμό, με το παιχνίδι. Ουσιαστικά αυτό που κοιτάμε είναι η ομάδα να ελέγχει το παιχνίδι, να είναι η κυρίαρχη του παιχνιδιού. Αλλά βεβαίως δεν παίζουμε ποτέ μόνοι μας. Η φιλοσοφία μας είναι να έχουμε κατοχή, όταν έχουμε κατοχή να κάνουμε επιθέσεις και όταν χάνουμε την μπάλα να κάνουμε γρήγορη ανάκτηση. Αυτός ο σύλλογος είναι ένας σύλλογος πάθους, με πολύ μεγάλη φιλοδοξία και πάθος. Όταν εγώ πηγαίνω σε μια ομάδα, το πρώτο που κάνω είναι να κατανοήσω την κουλτούρα και τον τρόπο σκέψης. Αν εδώ υπάρχει πάθος και φιλοδοξία, εμείς θα κοιτάξουμε όλα αυτά να τα θέσουμε σε κίνηση. Και ουσιαστικά αυτό που θα μεταδώσω εγώ είναι πάθος, ισορροπία και κατοχή, ώστε να είμαστε κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Αυτό δεν είναι εύκολο και δεν είναι μόνο λόγια, πρέπει να το κάνουμε στο γήπεδο. Εγώ έφτασα μόλις χθες, στόχος μου είναι πλέον να βάλω σε εφαρμογή όλες αυτές τις ιδέες».

-Για τις διαφορετικές συνθήκες στις οποίες έχει εργαστεί και πόσο σημαντικό θεωρεί το μπάτζετ σε μια ομάδα.

«Δεν θεωρώ μόνο το μπάτζετ το πιο σημαντικό. Κατανοώ ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε να προχωρήσει και να εξελιχθεί μια ομάδα. Κι εγώ εκ φύσεως κοιτάζω πάντα να βλέπω τους παίκτες, πώς προετοιμάζονται, όμως πρέπει να δούμε προς τα πού ο σύλλογος προχωρά μελλοντικά. Έχω πολλούς τρόπους για να μπορέσω να χτίσω αυτή τη φιλοσοφία. Το μπάτζετ είναι σημαντικό, αλλά όχι αποφασιστικής σημασίας».

-Για τη δήλωσή του περί μάχης και πάθους και το αν η συσπείρωση είναι μεγάλης σημασίας για να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα.

«Σε καμιά περίπτωση ένας προπονητής που έρχεται εδώ μόνος του δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Όπως και κανένας παίκτης. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που σου λύνουν τα προβλήματα. Υπάρχουν στον κόσμο σύλλογοι με τρομερά αποθέματα χρημάτων, αλλά δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους. Η πίστη που έχει ο προπονητής, η ποιότητα των παικτών, ο τρόπος που πλαισιώνονται από όλους που δουλεύουν για τον σύλλογο και η βοήθεια του κόσμου είναι εχέγγυα για να κάνουμε κάτι καλύτερο, κάτι μεγάλο. Σίγουρα γνωρίζουμε τις μεγάλες απαιτήσεις που υπάρχουν, την κατανοούμε και πρέπει να κάνουμε τα άτομα που δουλεύουν όλοι μαζί για να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Θέλουμε οι φίλαθλοί μας να μας στηρίζουν, να μας δίνουν ώθηση, αλλά πρέπει κι εμείς να κάνουμε κάτι για εκείνους. Ουσιαστικά αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, ώστε να δουλέψουμε με αυτοπεποίθηση, σιγουριά και σταθερότητα για το βήμα παραπάνω».

-Για τους Πορτογάλους προπονητές που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό και αν έχει μιλήσει με κάποιον.

«Όχι, δεν μίλησα με κανέναν. Και θα σας πω γιατί, γιατί όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν είχα χρόνο να μιλήσω με κανέναν. Χθες βράδυ κοιτάξαμε να βρούμε λίγο χρόνο για να δειπνήσουμε. Βλέποντας την ομάδα, έχοντας περισσότερο διαθέσιμο χρόνο, θα κοιτάξω να επικοινωνήσω. Όταν μου ήρθε η πρόταση αμέσως είπα το ναι, από πλευράς πεποίθησης, όρεξης και θέλησης να έρθω εδώ. Και μάλιστα δεν ήθελα κανέναν να με επηρεάσει, είτε υπέρ, είτε κατά. Έχω πολύ καλή σχέση με όλους τους Πορτογάλους προπονητές που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό. Όταν μιλήσουμε, θα μου πουν κάποια πράγματα».

-Για το πώς θα διαχειριστεί τον χρόνο δεδομένου ότι είναι ο πέμπτος προπονητής της ομάδας μέσα σε έναν χρόνο, αλλά και την πίεση από τα 14 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.

«Η σκέψη μου είναι ότι βρισκόμαστε σε μια νέα περίοδο, σε ένα νέο χρονικό διάστημα. Γνωρίζω την παράδοση που έχει ο σύλλογος και τι θέλει. Έχω βρεθεί και σε άλλους συλλόγους που είχαν πολλές δυσκολίες, αλλά υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να πετύχεις. Εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, πίστη στους ανθρώπους που σε περιβάλλουν και μάχη, πόλεμος. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πού θέλουμε να πάμε και να μην παρεκκλίνουμε από τις ιδέες μας. Ο παράγων τύχη παίζει πάντα σημαντικό ρόλο στην καριέρα των προπονητών, των παικτών ή στις πορείες των ομάδων. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τι έγινε στο παρελθόν, αλλά να βλέπουμε το σήμερα και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν είμαι καλύτερος ή χειρότερος από άλλους προπονητές, έχω τις δικές μου σκέψεις και αυτές με βοηθούν να πετύχω αυτό που θέλω. Ουσιαστικά πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, να έχουμε φιλοδοξία και όταν είμαστε όλοι μαζί τα πράγματα θα πάνε καλύτερα».

-Για τη διάταξη που θα χρησιμοποιήσει και το αν σκοπεύει να αξιολογήσει όλο το δυναμικό, ακόμη και παίκτες που δεν είναι ενεργοί.

«Μίλησα για ευφυΐα, για εξυπνάδα. Δεν θα ήταν έξυπνο για μένα μετά από μια-δυο προπονήσεις να μπω και να τα αλλάξω όλα αμέσως. Αν αυτή τη στιγμή αρχίσω να βομβαρδίζω τους παίκτες με πληροφορίες, δεν θα είναι καλή η εξέλιξη, γιατί το μυαλό έχει ένα όριο στο οποίο μπορεί να αφομοιώνει πληροφορίες. Το θέμα του συστήματος είναι δευτερεύον. Το πιο βασικό είναι να θέσουμε σε εφαρμογή τις βασικές μας ιδέες, τι θέλουμε να κάνουμε και πώς να το πετύχουμε. Αυτό που είναι βασικό μου μέλημα είναι η μεγάλη εικόνα. Αν θα παίξουμε με τρεις στο κέντρο ή με τέσσερις, είναι δευτερεύον. Προέχει το μεγάλο πλαίσιο. Ούτε σε δύο, ούτε σε τρεις μέρες μπορείς να αλλάξεις μια ομάδα, το ξέρω καλά αυτό. Θα δούμε.

Από αυτό που έχω δει και ζήσει, όλοι οι παίκτες είναι ενεργοί. Ευτυχώς χάρηκα πολύ με την ποιότητα παικτών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για κάθε ανάγκη που θα προκύψει. Έχουμε παίκτες με περισσότερο ρυθμό ή λιγότερο, αλλά αυτά θα τα δω όλα σφαιρικά και πρέπει να καθορίσω τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Όσο πιο ενεργός είναι ένας παίκτης, τόσο πιο κοντά βρίσκεται στο να παίξει».

-Για το πού θέλει να πάει με τον Παναθηναϊκό

«Δεν θα το κρύψω, ένας τέτοιος σύλλογος, με τόσο κόσμο, παίζει πάντα για να κερδίσει. Όποιος έρχεται εδώ δεν έρχεται για να έρθει, αλλά με φιλοδοξίες να πετύχει κάποια πράγματα. Αυτό το πνεύμα πρέπει να το έχουμε καθημερινά. Με αυτή τη νοοτροπία θα δούμε το αποτέλεσμα που έχουμε καταφέρει στο τέλος. Ξέρω καλά τις απαιτήσεις, την παράδοση, την ποιότητα του συλλόγου, όλα όσα αντιπροσωπεύει. Δεν ήρθα εδώ με κανέναν φόβο, αλλά για να αναλάβω τον σύλλογο. Δεσμεύομαι για αυτή τη φιλοδοξία και να δουλέψω γι αυτή μέρα με τη μέρα. Εμείς δεν είμαστε φθηνοί πωλητές ονείρων, αν ήταν έτσι θα έλεγα ‘ήρθα για να φέρω το πρωτάθλημα’. Πρέπει να δουλεύεις πρώτα, θέλω να μάθω τα πάντα και μετά να κάνω ένεση αυτής της φιλοδοξίας. Ξέρω ποιοι παίκτες και ποιοι σύλλογοι είναι φτιαγμένοι για πρωταθλητισμό και ποιοι όχι. Πάνω από όλα είναι η φιλοδοξία και η πεποίθηση πως όλα θα πάνε καλά».

«Δεν θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Πολλές φορές επιθυμώ πράγματα, αλλά δεν τα καταφέρνω. Θέλω η ομάδα μου να είναι κυρίαρχη, ισορροπημένη, με την εξυπνάδα να καταλαβαίνει και να διαβάζει κάθε στιγμή του παιχνιδιού, που έχει τη φιλοδοξία και τη θέληση να κερδίσει. Όλα αυτά θέλω να βγουν στον χαρακτήρα που εμείς θέλουμε να βγάλουμε στο γήπεδο. Καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό οι παίκτες να έχουν τη διάθεση να δείξουν όλα όσα έχουν, αλλά αν σκεφτόμουν μόνο αυτό το κομμάτι, δεν θα ήταν αρκετό. Πολλοί μπορούν να σκεφτούν πως όπως θα ξεκινήσουμε θα είναι ο τρόπος, όμως εγώ θέλω να εκμεταλλευτώ τον χρόνο, ώστε αυτά που θέλω να περάσω, να συμβούν. Θα αξιοποιήσω όλες τις μέρες που έχω για να δουλέψω. Όμως ξέρετε ότι μερικές φορές σού βγαίνει και έχεις καλά αποτελέσματα, άλλες όχι. Έχω όμως εμπειρία για να μπορώ να οσφραίνομαι τι μέλλει γενέσθαι. Και η πρώτη όσφρησή μου ήταν πολύ καλή. Θέλω να περάσω τις σκέψεις μου στους παίκτες και να τις βγάλουν στο γήπεδο».

Για το αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει καλή πορεία στην Ευρώπη και αν σκοπεύει να αξιοποιήσει παίκτες από τις ακαδημίες.

«Θεωρώ ότι η ομάδα έχει δυνατότητες. Κι άλλες ομάδες είχαν, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως θέλανε. Θέλω να δω πώς προχωράμε, πώς το υλικό που έχω διαθέσιμο θα το φτιάξω. Αυτό γίνεται δουλεύοντας πολύ καλά όλες τις μέρες, κάνοντας τους παίκτες να δουλέψουν όλες τις μέρες, να πιστέψουν σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο γήπεδο και να σκεφτόμαστε ότι δεν είναι μόνο 11 παίκτες που μπορούν να λύσουν όλα τα θέματα, αλλά όλοι όσοι περιβάλλουν την ομάδα. Μπορούμε να έχουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ, όπως το έχουμε, αλλά να μην έχουμε κάνει τις συνδέσεις και αν δεν τις κάνουμε δεν θα μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία. Πρέπει να συνδεθούν όλοι οι παίκτες, ώστε το αποτέλεσμα να μην είναι του ενός, αλλά όλων μας. Αυτή είναι η αναγκαία νοοτροπία. Να συνδέσουμε όλα τα κομμάτια.

Τώρα γνωρίζω τους παίκτες, ακόμη δεν ξέρω ούτε τα παρατσούκλια τους. Όπως τους φωνάζουν μέσα στην ομάδα, δηλαδή. Βεβαίως στα παιχνίδια θα χρησιμοποιήσω τους παίκτες που έχουμε. Ξέρω ότι έχουμε ακαδημίες και αν υπάρχει ποιότητα εκεί, θα την αξιοποιήσουμε. Αν θέλετε όμως να πατήσουμε σε δύο βάρκες, τότε θα ναυαγήσουμε. Αυτή τη στιγμή πηγαίνω με τον τρόπο που είπα, μετά θα δούμε και το υπόλοιπο. Σε όλους τους συλλόγους που πήγα, έτσι ήταν».

-Για τους προπονητές που θαυμάζει και τον ενέπνευσαν

«Όταν ξεκίνησα και το λέω από καρδιάς, τα είδωλά μου ήταν όλοι οι προπονητές που είχα όσο ήμουν παίκτης, σε μικρούς συλλόγου, και μου έδωσαν τη δυνατότητα να κάνω πράγματα και ιδέες, με τις οποίες εγώ προχώρησα. Εγώ είμαι προπονητής φυσικής αγωγής κι έπαιξα ποδόσφαιρο. Όταν βλέπω ότι αυτά που κάνω σήμερα είναι αυτά που έκαναν εκείνοι οι προπονητές που κανένας δεν ξέρει, πράγματα που δεν θα βρείτε στα βιβλία, καταλαβαίνετε… Από όλους τους Πορτογάλους προπονητές, για μένα ήταν σημείο αναφοράς ο Μουρίνιο, όπως και για όλο τον κόσμο. Σήμερα όμως οι προπονητές είναι κλέφτες ιδεών. Κλέβουμε ιδέες, παίρνουμε από τον έναν και τον άλλον και κοιτάμε πώς θα τις ασπαστούμε. Δεν έχω κάποιον συγκεκριμένο προπονητή που θαυμάζω, όμως υπάρχει άτομο που κάνει κάτι πολύ απλό και μας κάνει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας. Αυτός είναι ένας φιλόσοφος που λέγεται Μανουέλ Σέρζιο, που λέει πως το σημαντικό δεν είναι να σουτάρεις, αλλά ο άνθρωπος που σουτάρει. Δεν είναι σημαντική μόνο η τεχνική, πιο σημαντικό είναι να δουλεύεις με το μυαλό, ώστε η τεχνική να είναι διαφορετική».

-Για την πρώτη συμβουλή που έδωσε στους παίκτες του και το βιβλίο που έγραψε και ποιο είναι το κορυφαίο εφόδιο ενός προπονητή

«Είπα στους παίκτες πως ο προπονητής μόνος του δεν λύνει τα πάντα. Αν δεν σκεφτούμε συλλογικά, δεν λύνουμε τίποτα. Με τον Μέσι ή τον Ρονάλντο μπορείς να βρεις λύσεις, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αν δεν δουλέψει όλη η ομάδα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πέρα από τα θέματα τακτικής, αυτή είναι η πεμπτουσία. Να σκεφτείς συλλογικά για να προχωρήσεις. Το να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα είναι κάτι δύσκολο. Το σημαντικό είναι να χτίσεις τη νοοτροπία που θα σε κάνει να κερδίσεις τους περισσότερους αγώνες κι όταν τελειώνει ένα ματς να το σβήνει από το μυαλό και να σκέφτεται το επόμενο. Αυτό δεν το πετυχαίνεις από τη μια μέρα στην άλλη, είναι σημαντικό να έχουν όλοι αυτή τη σκέψη. Το πιο σημαντικό όπλο είναι η δουλειά και ο συναισθηματικός έλεγχος. Αν δεν τον έχεις με όλα όσα έχει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, μπορεί να τα καταφέρει για λίγο διάστημα, αλλά δεν θα αντέξεις για μεγάλο διάστημα».

