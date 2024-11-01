Εθνική Ελλάδος: «Καπνός» έχουν γίνει ήδη πάνω από 30.000 εισιτήρια για τον «τελικό» με την Αγγλία

Ολοταχώς για sold out πηγαίνει το ΟΑΚΑ για την πολυαναμενόμενη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με την Αγγλία για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην κορυφή του 2ου ομίλου στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας έχοντας το απόλυτο με 4/4.

Η αναμέτρηση με την Αγγλία θα έχει τη μορφή τελικού καθώς όποιος βγει νικητής από τη «μονομαχία» θα έχει και τον πρώτο λόγο για την πρωτιά.

Οι Έλληνες φίλαθλοι πρόκειται να δώσουν βροντερό «παρών» στην αναμέτρηση αυτή που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ στις 14 Νοεμβρίου και ήδη μετά από μόλις πέντε ώρες έχουν κάνει «φτερά» 30.000 εισιτήρια και όσο περνάνε οι ώρες όλο και περισσότερα από αυτά γίνονται καπνός.

Αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός τότε το sold out αποτελεί απλώς θέμα χρόνου.

