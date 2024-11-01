Ο θρύλος του ποδοσφαίρου, Αντριάνο, πυροδότησε έντονους φόβους στους θαυμαστές του όταν ένα βίντεο που φαίνεται να είναι μεθυσμένος εμφανίστηκε στα social media.

Ο Βραζιλιάνος άσος έχει λατρευτεί από τους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς», έχοντας διαπρέψει σε ομάδες όπως η Ίντερ και η Φλαμένγκο κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του, ενώ πρωταγωνίστησε και με την εθνική ομάδα της χώρας του, πραγματοποιώντας 48 εμφανίσεις με τη «Σελεσάο».

Αποσύρθηκε το 2016 σε ηλικία 34 ετών, έχοντας πετύχει 14 μεγάλες διακρίσεις στην καριέρα του, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων τίτλων Serie A με την Ίντερ. Ωστόσο, παρά την επιτυχία του, ο πρώην επιθετικός δεν κατάφερε να φτάσει στα ύψη που πολλοί προέβλεπαν όταν πρωτοεμφανίστηκε στα γήπεδα.

Αφού έκανε το ντεμπούτο του στη Βραζιλία στα 18 του, θεωρήθηκε ο διάδοχος του Ρονάλντο, αλλά η ζωή του πήρε την κάτω βόλτα μετά το θάνατο του πατέρα του.

Ο πρώην σταρ πάλεψε με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιταλία. Σε συνέντευξή του το 2018 αποκάλυψε ότι η Ίντερ έκρυψε την αλήθεια από τα ΜΜΕ υποστηρίζοντας ότι ήταν τραυματίας, ενώ στην πραγματικότητα πήγαινε στην προπόνηση μεθυσμένος.

«Μόνο εγώ ξέρω πόσο υπέφερα. Ο θάνατος του πατέρα μου μου άφησε αυτό το τεράστιο κενό, ένιωθα πολύ μόνος. Μετά τον θάνατό του όλα έγιναν χειρότερα, γιατί απομονώθηκα» όπως δήλωσε στο βραζιλιάνικο μέσο R7.

«Ήμουν μόνος στην Ιταλία, λυπημένος και καταθλιπτικός, και μετά άρχισα να πίνω. Ένιωθα χαρούμενος μόνο όταν έπινα, το έκανα κάθε βράδυ. Έπινα ό,τι έφτανε στα χέρια μου: κρασί, ουίσκι, βότκα, μπύρα. Πολλή μπύρα.Δεν σταμάτησα να πίνω και στο τέλος έπρεπε να φύγω από την Ίντερ».

Το ρεκόρ σκόρερ του Αντριάνο για την Ίντερ έπεσε δραματικά κατά τη διάρκεια της σεζόν 2006-07 και έπαιξε μόνο λίγο ρόλο την επόμενη σεζόν καθώς πάλεψε με τους δαίμονές του.

Στη συνέχεια δόθηκε δανεικός στο Σάο Πάολο και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των εναπομεινάντων ημερών του στη γενέτειρά του, τη Βραζιλία.

Το βίντεο του 42χρονου στα social media, κομμένο σε σκοτεινή μουσική και συνοδευόμενο από το μήνυμα: "Γιατί πολλοί Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται έτσι μετά την αποχώρηση;" αμφισβητήθηκε από άλλους χρήστες στην πλατφόρμα.

