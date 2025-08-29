Λογαριασμός
«Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς αν σε χτυπήσω» λέει έξαλλος ο Τσιτσιπάς στον Αλτμάιερ μετά την ήττα του (Βίντεο)

Ο Γερμανός τενίστας λύγισε στο tie break τον Έλληνα άσο, ο οποίος παρουσιάστηκε εκνευρισμένος έπειτα από το τέλος της αναμέτρησής τους

Τσιτσιπάς

Τα… είπαν Τσιτσιπάς και Αλμάιερ μετά το φινάλε το ματς.

Καθόλου φιλικός δεν ήταν ο χαιρετισμός Τσιτσιπά και Αλτμάιερ μετά το φινάλε του ματς. Ο Γερμανός τενίστας λύγισε στο tie break τον Έλληνα άσο, ο οποίος παρουσιάστηκε εκνευρισμένος έπειτα από το τέλος της αναμέτρησης για τον 2ο γύρο του US Open.

«Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς αν σε χτυπήσω», είπε ο 27χρονος τενίστας στον καθιερωμένο χαιρετισμό, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του για το σερβίς του αντιπάλου του, με τον Αλτμάιερ να του ζητάει να φύγει από κοντά του.


 

Πηγή: sport-fm.gr

