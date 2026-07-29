Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν βρίσκεται «στα μαχαίρια» με τον Τζιάνι Ινφαντίνο και η νέα ανακοίνωση της UEFA αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Ο ισχυρός άνδρας της UEFA ξεκαθάρισε σε νέα, λιτή ανακοίνωση της ομοσπονδίας, πως όσα ονειρεύεται και σχεδιάζει η FIFA και ο πρόεδρός της, θα πρέπει να οδηγηθούν στα σκουπίδια.

«Μάθαμε για τη διορία που έβαλε η FIFA στις ομοσπονδίες ώστε να στηρίξουν τις προτάσεις της, αλλιώς θ’ αποσυρθεί η προσφορά για τις πληρωμές. Αυτό τα λέει όλα. Έχοντας κουβεντιάσει με αρκετούς ισχυρούς άνδρες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η UEFA αντιλαμβάνεται ότι εκφράζεται μεγάλη εναντίωση στα πλάνα της FIFA.

Δεν θα πλουτίσει ούτε εκείνη, ούτε οι φίλοι της, στις πλάτες του ποδοσφαίρου. Μπορούμε να βοηθήσουμε το άθλημα με τον σωστό τρόπο, βάζοντας σε προτεραιότητα τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τις Λίγκες, τους παίκτες, τους οπαδούς», ανέφερε η ανακοίνωση.

Όλο αυτό προέκυψε έπειτα από την επιστολή που έλαβαν από τον ισχυρό άνδρα της FIFA οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες με συγκεκριμένη διορία απάντησης εντός… 53 ημερών, ώστε να γίνει αποδεκτό το πλάνο πώλησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε fund, προκειμένου να προκύψουν και πολλά περισσότερα έσοδα.

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