Στο στόχαστρο της Ρόμα είναι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλφρέντο Πεντουλά σε ανάρτηση του στο Χ μεταφέρει την πληροφορία ότι η ομάδα της «αιώνιας πόλης» ετοιμάζει μάλιστα και μια πρόταση προς τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτησή του. Προσθέτει μάλιστα ότι για τον παίκτη υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες από την Αγγλία και την Ισπανία.

Θυμίζουμε ότι η Βόλφσμπουργκ έχει πέσει κατηγορία και έχει αποφασίσει να πουλήσει αρκετούς παίκτες από το ρόστερ της για να μπορέσει να βάλει στα ταμεία της χρήματα τα οποία έχει μεγάλη ανάγκη.

Ο Κουλιεράκης αγωνίζεται στη γερμανική ομάδα από το 2024, όταν και πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ. Στην Bundesliga συνολικά έχει αγωνιστεί 59 παιχνίδια έχοντας σκοράρει τέσσερις φορές ενώ έχει προσφέρει άλλες τρεις ασίστ.

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