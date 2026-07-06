Η Βραζιλία είχε μια τελευταία ευκαιρία να ξαναμπεί στο ματς, αλλά με ελάχιστο χρόνο πλέον διαθέσιμο, όταν κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα με τη Νορβηγία για τους «16» του Μουντιάλ.

Ο Νεϊμάρ, στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του, ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά πριν από αυτή είχε έναν διάλογο… trash talking με τον Όργιαν Νίλαντ.

Ο γκολκίπερ της Νορβηγίας, που είχε αποκρούσει στο πρώτο ημίχρονο πέναλτι του Μπρούνο Γκιμαράες, προκάλεσε τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ.

«Θα σε σταματήσω, θα σε σταματήσω, θα σε σταματήσω», έλεγε συνέχεια (στα ισπανικά) στον Νεϊμάρ, που απάντησε: «Είσαι σίγουρος; Πού θες (σ.σ. να εκτελέσω); Πού θες;».

Ο Νεϊμάρ με αριστοτεχνική εκτέλεση σκόραρε μειώνοντας σε 2-1, αλλά αντί να πάρει την μπάλα τρέχοντας για να κερδίσει χρόνο και να κυνηγήσει η «σελεσάο» την ισοφάριση, πήγε να την… πει στον Νίλαντ. «Όχι σε μένα αυτά. Όχι σε μένα!», του είπε.

Ο 34χρονος άσος μετά το ματς ρωτήθηκε για τον διάλογο αυτόν και είπε: «Προσπαθούσε να με προκαλέσει με λόγια για να με αποσπάσει, αλλά μετά το γκολ, πήγα κατευθείαν να του θυμίσω ότι είμαι ο "Νεϊμάρ" σε περίπτωση που δεν το ξέρει».

Όσο για τον Νίλαντ, ερωτηθείς για το ίδιο περιστατικό απάντησε: «Δεν έχει σημασία. Ήθελα απλώς να μπω στο μυαλό του, αλλά στο τέλος έπιασα το πιο σημαντικό πέναλτι του αγώνα και καταφέραμε κάτι ξεχωριστό».

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