Τα πρώτα λόγια του Τεττέη ως παίκτης του Παναθηναϊκού: «Αισθάνομαι έτοιμος για όλα»

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός αποχαιρέτισε την Κηφισιά και φορά πλέον τα πράσινα: «Θέλω το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό», δήλωσε στο PAOTV 

Ανδρέας Τεττέη

Ο Ανδρέας Τεττέη πραγματοποίησε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του Παναθηναϊκού, μιλώντας στο κανάλι του συλλόγου στο YouTube και ξετυλίγοντας το κουβάρι της ιστορίας του.

Από τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στον ΠΑΟ Ρουφ πριν μετακομίσει στην Κηφισιά σε ηλικία 19 ετών και την παρουσία του εκεί, μέχρι το ντεμπούτο με την Εθνική Ελλάδος.

Στα πρώτα του λόγια με το τριφύλλι στο στήθος ο Τεττέη τόνισε ότι θα ήθελε να τον δει ως πρωταθλητή και πως είναι έτοιμος για κάθε πρόκληση. 

Πηγή: sport-fm.gr

