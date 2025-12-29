Κολοσσός Ρόδου: Συνελήφθη ο Γκάουντλοκ για κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη του Άντριου Γκάουντλοκ προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά ναρκωτικές ουσίες.

Στην κατοχή του έμπειρου γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου εντοπίστηκε ποσότητα χασίς. Οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούσαν δέμα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες και επενέβησαν τη στιγμή που ο παίκτης το παρέλαβε από εταιρεία ταχυμεταφορών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών και αυτήν την στιγμή κρατείται και αναμένεται την Τρίτη (30/12) να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί και να του απαγγελθούν οι κατηγορίες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.