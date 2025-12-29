Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κολοσσός Ρόδου: Συνελήφθη ο Γκάουντλοκ για κατοχή ναρκωτικών

Οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούσαν δέμα που περιείχε χασίς και επενέβησαν τη στιγμή που ο παίκτης το παρέλαβε από εταιρεία ταχυμεταφορών

Γκάουντλοκ

Στη σύλληψη του Άντριου Γκάουντλοκ προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά ναρκωτικές ουσίες.

Στην κατοχή του έμπειρου γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου εντοπίστηκε ποσότητα χασίς. Οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούσαν δέμα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες και επενέβησαν τη στιγμή που ο παίκτης το παρέλαβε από εταιρεία ταχυμεταφορών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών και αυτήν την στιγμή κρατείται και αναμένεται την Τρίτη (30/12) να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί και να του απαγγελθούν οι κατηγορίες.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρόδος χασίς σύλληψη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark