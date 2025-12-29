Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ανοίγει τα «φτερά» του με Τεττέη και Πελίστρι…

Μία... συν μία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, ενώ έπονται και άλλες...  

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει αυτή τη βδομάδα στις προπονήσεις και αναμένεται να το κάνει με μία εσωτερική μεταγραφή. Ο λόγια για τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος από τον Αύγουστο έχει αγωνιστεί μόλις σε ένα παιχνίδι (αλλαγή με τον ΠΑΟΚ).

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ επιστρέφει ”διψασμένος”, καθώς θέλει να προσφέρει στην ομάδα, κάτι το οποίο εξαιτίας της ατυχίας του δεν έχει καταφέρει να κάνει.

Διαβάστε περισσότερα στο Paopantou.

