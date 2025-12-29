Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Σπάει κάθε ρεκόρ η ζήτηση των εισιτηρίων

Περισσότερες από 150 εκατομμύρια αιτήσεις για εισιτήρια έχουν υποβληθεί από φιλάθλους από περισσότερες από 200 χώρες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ανακοίνωσε η FIFA.

Η ζήτηση έχει φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ μόλις 15 ημέρες μετά την έναρξη της φάσης τυχαίας επιλογής για τα εισιτήρια, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 13 Ιανουαρίου.

«Έχουμε 6 έως 7 εκατομμύρια εισιτήρια προς πώληση… μέσα σε 15 ημέρες λάβαμε 150 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στο World Sports Summit στο Ντουμπάι τη Δευτέρα. «Δηλαδή 10 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια κάθε μέρα. Αυτό δείχνει πόσο ισχυρό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στα σχεδόν 100 χρόνια ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA έχει πουλήσει συνολικά 44 εκατομμύρια εισιτήρια. Άρα, μέσα σε δύο εβδομάδες… θα μπορούσαμε να είχαμε γεμίσει 300 χρόνια Παγκοσμίων Κυπέλλων. Φανταστείτε το. Αυτό είναι απολύτως τρελό.»

Το Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων θα διεξαχθεί σε 16 πόλεις-διοργανώτριες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη FIFA, οι φίλαθλοι από τις ΗΠΑ έχουν υποβάλει τον μεγαλύτερο αριθμό αιτημάτων για εισιτήρια, ακολουθούμενοι από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αυτή η συντριπτική ανταπόκριση από παθιασμένους φιλάθλους αποτελεί αληθινή απόδειξη του πόσο αγαπιέται το άθλημα παγκοσμίως — πρόκειται να γράψουμε ιστορία στη Βόρεια Αμερική, φέρνοντας τον κόσμο κοντά όπως ποτέ άλλοτε, σε μια γιορτή ενότητας και του καλύτερου ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Ινφαντίνο.

Μετά το κλείσιμο της τρέχουσας φάσης αιτήσεων για εισιτήρια, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση που θα δίνει σε όλους τους φιλάθλους ίσες πιθανότητες επιτυχίας. Όσοι δεν επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους στις επόμενες φάσεις πώλησης, καθώς θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.