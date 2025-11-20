Λογαριασμός
Ο Γιάννης πόσταρε Τεττέη και εκείνος τον αποθέωσε: «Ήταν φάρος για παιδιά σαν εμένα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την αρχή και ο Ανδρέας Τεττέη τον αποθέωσε σε μια συγκινητική ανάρτησή του

Το όνειρο του Ανδρέα Τεττέη να αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα έγινε πραγματικότητα πριν από λίγες μέρες και η χαρά του κορυφώθηκε με τη βράβευσή του από τη Γενική Συνέλευση της FIFPRO με το βραβείο Player Activism.

Ξημερώματα Πέμπτης, μία ημέρα μετά τη διάκριση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε μια σειρά από stories στο Instagram. Ο Greek Freak μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ντεμπούτο του Τεττέη με το εθνόσημο, την αναφορά του στη μητέρα του και τους πανηγυρισμούς μετά την ασίστ στο γκολ του Καρέτσα.

Ο Ανδρέας Τεττέη, με δική του ανάρτηση, έπλεξε το εγκώμιο του Έλληνα σταρ του NBA, αναδεικνύοντας τη σημασία όσων έχει πετύχει: «Ο Γιάννης ήταν και είναι ο φάρος για παιδιά σαν εμένα. Το φως που έμεινε πάντοτε αναμμένο, ακόμη και όταν όλα γύρω μας έδειχναν να σκοτεινιάζουν».

