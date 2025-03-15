Τα 100… πριν την 100άρα: Μυθικό ρεκόρ από τον Χάαλαντ στην Premier League!

Στο 11ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης της Σίτι με την Μπράιτον ο Χάαλαντ βρέθηκε στην άσπρη βούλα έπειτα από παράβαση που κέρδισε ο Μάρμους και ο Νορβηγός με τρομερή αυτοπεποίθηση και δίχως καν να κοιτάξει τον αντίπαλο γκολκίπερ, πλάσαρε στα δίχτυα για το 1-0.



Αυτό ήταν το 84ο γκολ του υψηλόσωμου φορ στην Premier League και μαζί με τις 16 ασίστ που έχει μετρήσει, κατέγραψε συμμετοχή σε 100 τέρματα στην κορυφαία Λίγκα του κόσμου.

Το γεγονός πως το κατάφερε σε λιγότερα από 100 παιχνίδια, τους προσφέρει τη μυθική επίδοση, όντας ο πρώτος που έφτασε στο επίτευγμα αυτό δίχως να χρειαστεί τριψήφιο αριθμό αναμετρήσεων. Το πέτυχε σε 94 ματς.

100 g/a in 94 appearances for haaland😭🩵



pic.twitter.com/1c7iSbCx6g — martyna (@rodritid) March 15, 2025

