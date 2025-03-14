Ατσάλινος Ολυμπιακός, άντεξε στη μεγάλη αντεπίθεση του Παναθηναϊκού

Δεν χάνει με τίποτα την πρωτιά ο Ολυμπιακός!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε με σκορ 76-74 επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για την 29η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ανεβαίνοντας στο 22-7. Κάπως έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν μακριά από τη Φενέρμπαχτσε και «αγκάλιασαν» την πρωτιά στην κανονική περίοδο. Από την άλλη, οι «πράσινοι» έπεσαν στο 18-11, όμως ακόμη κρατούν στα χέρια τους το πλεονέκτημα έδρας.

Το ματς

Το πρώτο καλάθι στο ντέρμπι ήρθε από τον Όσμαν, που εκτέλεσε για τρεις και έγραψε το 0-3. Ο Παπανικολάου απάντησε με τον ίδιο τρόπο από τις 45 μοίρες (3-3), όμως ο Τούρκος φόργουορντ εκτέλεσε στη λήξη του χρόνου και έγραψε το 3-6. Μετά από τάπα του Φαλ στον Γκραντ, ο Γκος έβαλε και αυτός μακρινό σουτ (6-6), πριν ο Βεζένκοφ πάρει την ασίστ του Παπανικολάου για το πρώτο προβάδισμα των γηπεδούχων (8-6). Ο Βούλγαρος ευστόχησε σε δύο βολές (10-6), πριν ο Παπανικολάου βάλει λέι απ για το 12-6. Ο Φουρνιέ σηκώθηκε από μέση απόσταση και ευστόχησε (14-6), πριν ο Γκος πετύχει γκολ φάουλ για το 17-6. Ο Όσμαν συνέχισε να σκοράρει μόνος του για τους φιλοξενούμενους, όμως ο Φαλ με τελείωμα από κοντά έγραψε το 20-8. Ο Τούρκος φόργουορντ των «πράσινων» ευστόχησε σε μία βολή (20-9), διαμορφώνοντας το τελικό σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Πλάις έβαλε στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού που δεν ήρθε από τον Όσμαν (20-11), με τον Πίτερς να σκοράρει για το 22-11. Ο Παπανικολάου σηκώθηκε από την κορυφή και έβαλε τρίποντο (25-11), πριν ο Σλούκας κερδίσει συνεχόμενες βολές στο τρανζίσιον και γράψει το 25-15. O MακΚίσικ έδωσε λύση στους γηπεδούχους με τρίποντο πάνω σε άμυνα (28-15), ενώ ο Βεζένκοφ πέτυχε τρίποντο και φάουλ και έγραψε το 32-15. Ο Όσμαν σκόραρε με ένα απίστευτο τρόπο (32-17), με τον Ερνανγκόμεθ να βάζει τρεις βολές για το 33-20. Ο Μήτογλου κέρδισε βολές και τις έβαλε (33-22), με τον Χουάντσο να εκτελεί από τις 45 μοίρες για το 33-25. Ο Φαλ κάρφωσε στο «πράσινο» καλάθι (35-25), ενώ ο Βεζένκοφ έβαλε τρεις συνεχόμενους πόντους για το 38-25. Ο Μήτογλου ευστόχησε σε μακρινό σουτ (38-27), με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τρίποντο του Μήτογλου από την κορυφή (38-30), όμως ο Παπανικολάου απάντησε άμεσα για το 41-30. Ο Όσμαν πέτυχε δύσκολο καλάθι μετά από εντυπωσιακή προσποίηση (41-32), όμως ο Γκος έβαλε ωραίο λέι απ για το 43-32. Ο Βεζένκοφ κάρφωσε το ανοιχτό γήπεδο μετά από κακή επίθεση του Παναθηναϊκού (45-32), ενώ σκόραρε μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 47-32. Ο Σλούκας έδωσε λύση στους «πράσινους» με γκολ φάουλ (47-35), όμως ο Γκος εκτέλεσε εύστοχα από μακριά για το 50-35. Ο Μπράουν ευστόχησε από μέση απόσταση (50-37), πριν βρει ωραία τον Γκέιμπριελ για το 50-39. Τρεις βολές από Βεζένκοφ και Γκος διαμόρφωσαν το 53-39, ενώ ο Βιλντόσα ευστόχησε από τη γωνία και πάσαρε ωραία στον Φαλ για το 58-39. Ο Μπράουν έδωσε λύση από τη γωνία με τρίποντο (58-42), ενώ ο Σλούκας και ο Μήτογλου διαμόρφωσαν το 58-46. Ο Ναν έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και κάρφωσε (58-48), με τον Μιλουτίνοφ να σκοράρει μετά από ώρα για τον Ολυμπιακό γράφοντας το 60-48. Ο Μήτογλου επιτέθηκε στο καλάθι και σκόραρε (60-50), πριν ο Βιλντόσα βάλει δύο βολές για το 62-50 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Σέιμπεν Λι έβαλε το πρώτο του καλάθι με τον Ολυμπιακό, και μάλιστα τρίποντο, για το 66-52. Ο Ερνανγκόμεθ έκλεψε και κάρφωσε στο ανοιχτό γήπεδο (66-54), όμως ο Μιλουτίνοφ απάντησε με δικό του κάρφωμα για το 68-54. Ο Μπράουν μετά από κλέψιμο έβαλε λέι απ στον αιφνιδιασμό (68-56), ενώ ο Βεζένκοφ έβαλε φλόουτερ για το 70-56. Ο Ναν σκόραρε σε νέο τρανζίσιον μετά την ωραία ασίστ του Μπράουν (70-59), ενώ η διαφορά έγινε μονοψήφια με δύο βολές για το 70-61. Ο Μπράουν από τη γωνία έριξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (72-64), όμως ο Φαλ πέτυχε ένα εύκολο καλάθι για το 74-64. Ο Μήτογλου έβαλε τρίποντο με ταμπλό από την κορυφή (74-67), ενώ δύο δικές του βολές διαμόρφωσαν το 74-69. Ο Ναν πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο (76-72), ενώ ο Μήτογλου από κοντά έριξε τη διαφορά στο καλάθι (76-74). Ο Μιλουτίνοφ έχασε επίθεση, όμως το τρίποντο νίκης του Σλούκα σε νεκρό χρόνο βρήκε μόνο ταμπλό και ο Ολυμπιακός επιβίωσε.

Τα δεκάλεπτα: 20-9, 38-27, 62-50, 76-74

