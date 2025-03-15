Παναθηναϊκός: Σημαντικές εξελίξεις με Γκριγκόνις

Ο Μάριους Γκριγκόνις βρίσκεται σχεδόν από το ξεκίνημα της σεζόν εκτός αγωνιστικής δράσης, λόγω ενός πολύ σοβαρού τραυματισμού που αντιμετωπίζει στη μέση. Μάλιστα, χρειάστηκε και να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Στη χθεσινή εκπομπή της Magic Euroleague του SDNA, ο Βασίλης Παπαθεοδώρου προχώρησε σε μία σημαντική αποκάλυψη. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως η επιστροφή του Λιθουανού guard-forward στις προπονήσεις αλλά και στην αγωνιστική δράση, αναμένεται να συμβεί μέσα στις επόμενες μέρες.

