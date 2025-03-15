Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Σημαντικές εξελίξεις με Γκριγκόνις

Εξελίξεις αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Λιθουανού σουτέρ και την επιστροφή του στα παρκέ

Παναθηναϊκός

Ο Μάριους Γκριγκόνις βρίσκεται σχεδόν από το ξεκίνημα της σεζόν εκτός αγωνιστικής δράσης, λόγω ενός πολύ σοβαρού τραυματισμού που αντιμετωπίζει στη μέση. Μάλιστα, χρειάστηκε και να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Στη χθεσινή εκπομπή της Magic Euroleague του SDNA, ο Βασίλης Παπαθεοδώρου προχώρησε σε μία σημαντική αποκάλυψη. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως η επιστροφή του Λιθουανού guard-forward στις προπονήσεις αλλά και στην αγωνιστική δράση, αναμένεται να συμβεί μέσα στις επόμενες μέρες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: sport-fm.gr

