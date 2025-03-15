«Ο Ναν έχει δεχθεί να συμφωνήσει χωρίς NBA-out» - «Δένει» και Σλούκα ο Παναθηναϊκός

Είναι γνωστό εδώ και καιρό πως ο Παναθηναϊκός θέλει να ”δέσει” τον Κέντρικ Ναν στο ΟΑΚΑ, ανανεώνοντας το συμβόλαιό του χωρίς την επιλογή του NBA-out. Ο Βαγγέλης Ιωάννου προχώρησε σε αποκαλύψεις το βράδυ της Παρασκευής, αναφορικά με αυτό το ζήτημα.

Πιο συγκεκριμένα, στην εκπομπή ”Ευρωλίγκα On Fire” ανέφερε πως ο Αμερικανός σταρ έχει δεχθεί να μην υπάρχει ο όρος για το NBA στο νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Παράλληλα, προχώρησε σε αποκάλυψη και για τον Κώστα Σλούκα, λέγοντας πως ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα κάνει πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του με την ομάδα.

