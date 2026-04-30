Στην Μπάγερν ως τον Ιούνιο του 2027 ο Νόιερ

Η κοινή πορεία της Μπάγερν Μονάχου και του Μάνουελ Νόιερ θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2027, καθώς ο πολύπειρος γκολκίπερ ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση των Βαυαρών για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους κατά ένα χρόνο.
Ο 40χρονος γκολκίπερ έχει ήδη συμπληρώσει 15 χρόνια στο Μόναχο, έχοντας υπογράψει το πρώτο του συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2011, ενώ στην παρουσία του στην Μπάγερν έχει κατακτήσει 32 τίτλους: 13 πρωταθλήματα Γερμανίας και δύο Champions League, ενώ κυνηγάει άλλες δύο «κούπες» στην εφετινή σεζόν, το Κύπελλο Γερμανίας και το Champions League.
Σύμφωνα με τους Γερμανούς ρεπόρτερ ο Νόιερ έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους πρωταθλητές Γερμανίας: «Ο μάνατζέρ του, Τόμας Κροθ, ήταν στα γραφεία της Μπάγερν όπως επιβεβαίωσε η Bild μέσω φωτογραφιών...» ανέφεραν τα ρεπορτάζ των γερμανικών ΜΜΕ.
