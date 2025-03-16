Λογαριασμός
Συγκινητικός Γουάιλντερ, ύψωσε τη φανέλα του Μπάλντοκ μετά τη νίκη στο ντέρμπι του Σέφιλντ (βίντεο)

Ο προπονητής της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Κρις Γουάιλντερ, αφιέρωσε τη μεγάλη νίκη της ομάδας του στο ντέρμπι με τη Γουένσντεϊ στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ

Συγκλονιστικός για ακόμα μια φορά ο Κρις Γουάιλντερ, ο οποίος αφιέρωσε τη μεγάλη νίκη της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ κόντρα στη συμπολίτισσα Γουένσντεϊ στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Άγγλος προπονητής κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων, εκεί όπου βρίσκονταν οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ και ύψωσε μια φανέλα του Μπάλντοκ.

Μια κίνηση που για ακόμα μια φορά αποδεικνύει τη βαθύτατη σύνδεση που έχει η ομάδα με τον εκλιπόντα δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, ο οποίος ήταν μέλος της για μια οκταετία.

