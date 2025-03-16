Συγκινητικός Γουάιλντερ, ύψωσε τη φανέλα του Μπάλντοκ μετά τη νίκη στο ντέρμπι του Σέφιλντ

Συγκλονιστικός για ακόμα μια φορά ο Κρις Γουάιλντερ, ο οποίος αφιέρωσε τη μεγάλη νίκη της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ κόντρα στη συμπολίτισσα Γουένσντεϊ στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Άγγλος προπονητής κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων, εκεί όπου βρίσκονταν οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ και ύψωσε μια φανέλα του Μπάλντοκ.

Μια κίνηση που για ακόμα μια φορά αποδεικνύει τη βαθύτατη σύνδεση που έχει η ομάδα με τον εκλιπόντα δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, ο οποίος ήταν μέλος της για μια οκταετία.

Sheffield United manager Chris Wilder holds aloft a George Baldock shirt as he celebrates his side securing a first Steel City Derby double since 2006. #SUFC | #SWFC | @BBCSheffield pic.twitter.com/8oUwuSpp9q — Football Heaven (@footballheaven) March 16, 2025

