Σκόρερ ξανά ο Τζίμας, έφτασε τα 12 φετινά γκολ με τη Νυρεμβέργη

Πρωταγωνιστής ξανά για τη Νυρεμβέργη ο Στέφανος Τζίμας!



Ο νεαρός επιθετικός ξεκίνησε βασικός και στην εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του με την Γρόιτερ Φορτ για την 26η αγωνιστική της Bundesliga 2, καταφέρνοντας μάλιστα να χριστεί ξανά σκόρερ, πετυχαίνοντας το 12ο γκολ του στη φετινή σεζόν!

Συγκεκριμένα, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, ο Τζίμας έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας μετά από μια βαθιά μπαλιά συμπαίκτη του και βρέθηκε τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα, τον οποίο «εκτέλεσε» με ιδανικό πλασέ, διαμορφώνοντας το 3-0!

Δείτε εδώ το γκολ.

