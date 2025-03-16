Θριάμβευσε στο ντέρμπι με... the Arsenal way!

Η… τρικυμία στα μετόπισθεν της Τσέλσι, το χέρι του Κουκουρέγια στην περιοχή που θα μπορούσε να προσφέρει πέναλτι στην Άρσεναλ, αλλά και η κόκκινη που δεν είδε ποτέ ο Πάρτεϊ, ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία του ντέρμπι στο πρώτο του κομμάτι.



Οι «μπλε» δίχως επαφές στην αντίπαλη περιοχή και με την Άρσεναλ να κάνει… πάρτι από τη δεξιά πλευρά, δεν μπορούσαν να παραμείνουν ψύχραιμοι βλέποντας τι συνέβαινε στην εστία τους με τον Σάντσεθ στα γκολπόστ και τους αμυντικούς μπροστά του.

Οι «κανονιέρηδες» πιστοί στις αρχές τους, εκμεταλλεύτηκαν ξανά ένα κόρνερ και προηγήθηκαν στο 20’ με την κεφαλιά του Μερίνο από το πρώτο δοκάρι. Η Τσέλσι παρουσίασε τις παθογένειές της και την εικόνα αυτή που δεν λέει να βελτιωθεί, αλλά όσο προχωρούσε το ματς, άρχισε να ωριμάζει το παιχνίδι της. Βέβαια, απείλησε μόλις μια φορά με ένα μονοκόματο σουτ του Κουκουρέγια που απέκρουσε ο Ράγια.



Οι γηπεδούχοι στο «Έμιρεϊτς» ακόμα κι όταν άφηναν την κατοχή στους «γείτονές» τους, δεν αντιμετώπιζαν κινδύνους, όπως αυτόν που διέτρεξε στο 60ο λεπτό η Τσέλσι. Ο Σάντσεθ αυτή τη φορά κατάφερε ν’ απλώσει το δεξί χέρι και να διώξει πάνω στη γραμμή το βολέ του Μερίνο. Ο Μαρέσκα είδε την ομάδα του να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, να κρατά την μπάλα να προσπαθεί να φτιάξει επιθέσεις, αλλά όταν αποχώρησαν οι Ενκουνκού και Σάντσο, μάλλον βγήκε και η πετσέτα της παράδοσης, με την Άρσεναλ να διατηρεί το 1-0 μέχρι τέλους.



Στο άλλο ματς της ημέρας με ίδια ώρα έναρξης, επίσης στο Λονδίνο και το Craven Cottage, το ματς ήταν τέτοιο που αν κάποιος είχε φάει κάπως βαριά και είχε μείνει σπίτι, μάλλον δεν θα κρατήθηκε και πολύ ξύπνιος…



Φούλαμ και Τότεναμ δεν παρουσίασαν κάτι ιδιαίτερο, με τα «σπιρούνια» να βγάζουν τρομερή κόπωση λόγω και της προσπάθειας που κατέβαλαν την Πέμπτη απέναντι στην Άλκμααρ για την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League. Είναι ενδεικτικό πως η πρώτη εξαιρετική στιγμή της αναμέτρησης ήρθε στο 68ο λεπτό από πλευράς φιλοξενούμενων, με τον Λένο ν’ αποκρούει το σουτ του Τελ και τον Σολάνκε από το «ριμπάουντ» ν’ αστοχεί.



Το 0-0 έδειχνε πως δεν θ’ άλλαζε ποτέ, ωστόσο, στο 78ο λεπτό κι έπειτα από σύγχυση στα μετόπισθεν της Τότεναμ, ο Μουνίζ με χαμηλό αδύναμο σουτ έγραψε το 1-0! Στο 88' ο Σεσενιόν με ελάχιστο χρόνο στο χορτάρι νίκησε τον Ντέιβις στη μεταξύ τους κόντρα και με δεξί τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για τους «cottagers» του Μάρκο Σίλβα, ο οποίος θέλει να βγάλει την ομάδα του στην Ευρώπη!



Αναλυτικά το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστική



Σάββατο 17 Μαρτίου



Έβερτον-Γουέστ Χαμ 1-1

(90’ + 1’ Ο’Μπράιεν – 67’ Σούτσεκ)



Ίπσουιτς-Νότιγχαμ 2-4

(82’ Καζούστ, 90’ + 3’ Χερστ – 35’ Μιλένκοβιτς, 37’, 41’ Ελάνγκα, 87’ Ζότα Σίλβα)



Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 2-2

(11’ Χάαλαντ, 39’ Μάρμους – 21’ Εστουπινιάν, 48’ αυτ.Κουσάνοφ)



Σαουθάμπτον-Γουλβς 1-2

((75’ Ονουάτσου – 19’, 47’ Στραντ Λάρσεν)



Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 1-2

(17’ αυτ. Γιάνελτ – 30’ Γουισά, 71’ Νόργκαρντ)



Κυριακή 18 Μαρτίου



Άρσεναλ-Τσέλσι 1-0

(20' Μερίνο)



Φούλαμ-Τότεναμ 2-0

(78' Μουνίζ, 88' Σεσενιόν)



Λέστερ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21:00)



Η επόμενη (30η) αγωνιστική:



Τρίτη 01/04

Άρσεναλ-Φούλαμ (21:45)

Γουλβς-Γουέστ Χαμ (21:45)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)



Τετάρτη 02/04

Μπόρνμουθ-Ίπσουιτς (21:45)

Μπράιτον-Άστον Βίλα (21:45)

Μάντσεστερ Σίτι-Λέστερ (21:45)

Νιουκάστλ-Μπρέντφορντ (21:45)

Σαουθάμπτον-Κρίσταλ Πάλας (21:45)

Λίβερπουλ-Έβερτον (22:00)



Πέμπτη 03/04

Τσέλσι-Τότεναμ (22:00)

