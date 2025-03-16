Η Μπάγερν έστειλε ανθρώπους να δουν τον Καρέτσα εν δράσει

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αρχίζει να συγκεντρώνει γύρω του έντονο ενδιαφέρον από ευρωπαϊκά κλαμπ που σκέφτονται να επενδύσουν στο ταλέντο του και η Μπάγερν Μονάχου ενδεχομένως να είναι μια από τις ομάδες που τον παρακολουθούν.



Σύμφωνα με το βελγικό Μέσο «HLN», ο Έλληνας μεσοεπιθετικός που κλήθηκε και από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα ανδρών της Ελλάδας, αγωνίστηκε μπροστά στα μάτια ανθρώπων του συλλόγου από τη Βαυαρία!

Συγκεκριμένα, η Μπάγερν απέστειλε σκάουτ στο ματς της Γκενκ με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, το βράδυ της Παρασκευής. Η ομάδα του Έλληνα μεσοεπιθετικού επικράτησε με σκορ 2-1, αλλά ο Καρέτσας αποχώρησε με αλλαγή στο 81ο λεπτό για να μπει στη θέση του ο Χροσόφσκι.

